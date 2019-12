SAT.1

Soul Sisters oder Blues Brothers: Wer gewinnt "The Voice Senior"? SAT.1 zeigt das Finale am Sonntag, 15. Dezember

"Diese Finalisten machen mir Mut. Sie zeigen mir, dass man auch im hohen Alter noch die Bühne rocken kann und dafür nicht Mitglied der Rolling Stones sein muss", sagt Coach Michael Patrick Kelly. Jetzt wird es ernst für die "The Voice Senior"-Musiker! Soul-Lady Silvia vs. Klassik-Liebhaberin Monika. Funk-Fan Michael vs. Schlager-Freundin Renate. Pop-Größe Eva vs. Blues-Man Claus. R'n'B-Sänger Dennis vs. Rock-Röhre "Monty": Wer macht das Rennen und wird am Sonntag von den Zuschauern zum Gewinner von "The Voice Senior" gewählt - live in SAT.1?

Diese Talente stehen im Finale von "The Voice Senior":

Das Team von Yvonne Catterfeld: Dennis LeGree (65, Hagen), Michael Poteat (60, Nürnberg) Das Team von Michael Patrick Kelly: Eva Norel (67, Gstadt/Chiemsee), Silvia Christoph (69, Berlin) Das Team von Sasha: Claus Diercks (66, Hamburg), Monika Gertrud Smets (68, Mönchengladbach) Das Team von The BossHoss: Dieter "Monty" Bürkle (75, Löwenstein), Renate Akkermann (80, Borkum)

SAT.1 zeigt das Finale von "The Voice Senior" am Sonntag, 15. Dezember, um 20:15 Uhr

Moderiert wird die Show von Lena Gercke und Thore Schölermann. "The Voice Senior" ist auch als Ultra-HD Event in brillanter Bildqualität zu sehen. Alle Informationen zum Empfang unter sat1.de/uhd.

