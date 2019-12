SAT.1

SAT.1 startet märchenhaft mit dem DISNEY FILMFEST und der Premiere von "Die Schöne und das Biest" ins neue Jahr!

3. Dezember 2019. Der Jahresstart in SAT.1 bezaubert am 1. Januar mit einem ganzen Tag voller Spaß und Emotionen für die ganze Familie: Zum DISNEY FILMFEST reicht das Angebot vom Zeichentrick-Klassiker ("Aladdin", 11:50 Uhr) über computeranimierte Hits ("Die Eiskönigin - Völlig unverfroren", 17:50 Uhr) bis hin zur Free-TV-Premiere des real verfilmten Prime-Time-Highlights "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson um 20:15 Uhr.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Ich kann mir keinen passenderen Start in das neue Jahr vorstellen, als unsere Zuschauer den ganzen Tag von den wunderbaren Highlights am DISNEY FILMFEST in SAT.1 begeistern zu lassen. Ich danke den Kollegen der Walt Disney Company für die tolle Zusammenarbeit, die diese Programmierung möglich gemacht hat!"

"Nach dem sehr erfolgreichen DISNEY FILMFEST im Mai, freuen wir uns sehr, dass wir mit unserem langjährigen Partner SAT.1 ein weiteres Mal eine solch fantastische Programmierung umsetzen können. So wird der erste Tag des Jahres 2020 ganz sicherlich zu einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie", so Roger Crotti, Country Manager, The Walt Disney Company GSA.

Der DISNEY DAY am 1. Januar 2020 in SAT.1 im Überblick:

07:45 Uhr: "Micky Maus - Frühling gegen Winter" USA 2018, Animation

07:50 Uhr: "Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf" USA 2008, Animation

09:40 Uhr: "Pixars Bao" USA 2018, Animation

09:45 Uhr: "Toy Story 3" USA 2010, Animation

11:45 Uhr: "Pixars Lou" USA 2017, Animation

11:50 Uhr: "Aladdin" USA 1992, Animation

13:40 Uhr: "Plötzlich Prinzessin" USA 2000, Komödie

15:55 Uhr: "Zoomania" USA 2016, Animation

17:50 Uhr: "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" USA 2013, Animation

19:45 Uhr: "Die Eiskönigin: Party-Fieber" USA 2015, Animation

20:15 Uhr: "Die Schöne und das Biest" USA 2017, Fantasy Zum ersten Mal im Free-TV

