Geniale Einstimmung auf das Oster-Wochenende: "Genial daneben - Die Ostershow", am Freitag, 30. März 2018 in SAT.1 Woher kommt der Ausdruck "Auf Wolke sieben schweben"? Was ist ein Karnickelpass? Gastgeber Hugo Egon Balder stimmt in der großen SAT.1-Comedy-Show "Genial daneben - Die Ostershow" am... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Woher kommt der Ausdruck "Auf Wolke sieben schweben"? Was ist ein Karnickelpass? Gastgeber Hugo Egon Balder stimmt in der großen SAT.1-Comedy-Show "Genial daneben - Die Ostershow" am Karfreitag, 30. März 2018 um 20:15 Uhr, mit viel Spaß auf das Oster-Wochenende ein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer liefern dazu auch zahlreiche Fragen rund um den Osterhasen, ausgefallene Bräuche und das große, bunte Fest.

Die Comedy-Stars Bülent Ceylan, Michael Mittermeier, Chris Tall, Ingo Appelt, Atze Schröder, Michael Kessler, Torsten Sträter, Mike Krüger, Faisal Kawusi, Ilka Bessin sowie Musik-Größe Sasha unterstützen das Dream-Team Hella von Sinnen und Wigald Boning auf der genialen Suche nach den richtigen Antworten.

Hintergrund "Genial daneben" Mit Spitzenwerten von bis zu 13,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) begeistern Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und ihre Gäste in "Genial daneben" seit März 2017 die Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Dezember 2017 überzeugte "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" mit 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen*.

Der SAT.1 Fun Freitag mit "Genial daneben - Die Ostershow", am 30. März 2018, um 20:15 Uhr.

Fotos zur Show finden Sie hier: http://presse.sat1.de/kalender

*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 21.03.2018

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Petra Dandl Tel. +49 [89] 9507-1169 Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Johanna Brinkmann Tel. +49 [89] 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell