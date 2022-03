Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Jetzt bewerben: Unterstützung für die Lehrkräfte von morgen

Mit dem Förderprogramm Lehramt Mintoring in Baden-Württemberg erfolgreich ins Studium starten

Stuttgart (ots)

Wer begeistert ist, kann andere begeistern! Das Stipendienprogramm Lehramt Mintoring in Baden-Württemberg sucht Schülerinnen und Schüler, die ihre Begeisterung für naturwissenschaftliche und technische Schulfächer später als Lehrkraft an die nächste Generation weitergeben möchten. Denn Lehrkräfte in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind dringend gesucht. Das Stipendium bietet neben Workshops, Coaching-Angeboten und digitalen Lernformaten auch eine materielle Unterstützung. Schülerinnen und Schüler können sich bis zum 15. Juli 2022 bewerben. Lehramt Mintoring wird von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der Dieter Schwarz Stiftung und der Vector Stiftung angeboten.

Das Stipendienprogramm bestärkt Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg in ihrem Wunsch, den Lehramtsberuf zu ergreifen. Die Förderdauer kann bis zu vier Jahren umfassen, setzt in den letzten Jahren der Schulzeit an und begleitet die Jugendlichen bis in die ersten zwei Semester an der Hochschule. Mit Workshops und digitalen Angeboten werden den Jugendlichen wichtige Fähigkeiten vermittelt und sie erhalten erste Einblicke in ein Lehramtsstudium. Zusätzlich werden die Geförderten bei ihrer Studienorientierung von ehrenamtlichen Lehramtsstudierenden als Mentorinnen und Mentoren unterstützt.

"Lehrerinnen und Lehrer sind entscheidend für den weiteren Bildungsweg der Jugendlichen. Wenn MINT-Inhalte mit Begeisterung unterrichtet werden, ist das ein entscheidender Beitrag, um Jugendliche auch für Berufe in diesen Bereichen zu begeistern - Bereiche, in denen dringend Fachkräfte benötigt werden. Mit Lehramt Mintoring möchten wir genau diejenigen fördern, die diesen entscheidenden Beitrag später leisten möchten", so Edith Wolf, Vorständin der Vector Stiftung.

"Während der mehrjährigen Förderung unterstützen wir die Jugendlichen nicht nur bei ihrer konkreten Zukunftsplanung, sondern motivieren sie auch, sich den eigenen Talenten bewusst zu werden. Sie können ihre persönlichen Fähigkeiten einsetzen, um attraktiven Unterricht von morgen zu gestalten. Viele spannende Praxiseinblicke, z.B. in MINT-Labore, geben neue Impulse und konkrete Ideen, wie Inhalte ansprechend vermittelt werden können", ergänzt Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung.

"Lehramt Mintoring zeichnet sich auch durch sein vielfältiges Förderprogramm in Präsenz und digital aus, das wir auch durch Unterstützung der starken MINT-Netzwerke anbieten können. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Ehrenamtlichen, die nicht nur ihre eigenen Erfahrungen an die Jugendlichen weitergeben und ganz konkret bei der Fächerwahl oder dem passenden Studienort beraten, sondern auch bestärken, den eigenen Weg zu gehen", so Dr. Arndt Schnöring, Generalsekretär der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.

Jugendliche aus Baden-Württemberg mit Interesse an einem Lehramtsstudium im MINT-Bereich, die im Sommer 2023, 2024 oder 2025 Abitur machen werden, können sich bis zum 15. Juli 2022 bewerben unter: www.sdw.org/lehramt-mintoring. Online-Infotermine bieten interessierten Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräfte die Möglichkeit, sich über das Schülerstipendium zu informieren: 24. März, 28. April, 19. Mai und 30. Juni 2022, jeweils 17:00 bis 17:45 Uhr. Zugangsdaten unter: www.sdw.org/lehramt-mintoring

Lehramt Mintoring wird von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der Dieter Schwarz Stiftung und der Vector Stiftung angeboten. Das Programm ist ein Partnerprojekt zum MINToring-Programm des Arbeitgeberverbands Südwestmetall.

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell