ARD Das Erste

"Total normal"- ARD-Thementag zum 60. Geburtstag von Hape Kerkeling am 9. Dezember 2024



"Wow. Ein großer Thementag bei der ARD. Was für eine Ehre! Ich bin geflasht." - Mit Hape Kerkeling können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Fest des Humors freuen, das die ARD Anfang Dezember zu Ehren des großen Komikers, Autors, Fernsehmoderators, Schauspielers und Regisseurs ausrichtet.

Als Kind des Ruhrgebiets, als Bestsellerautor auf dem Jakobsweg, als subversivster unter den deutschen Komikern hat er der Fernsehkultur in Deutschland ein unverwechselbares Gesicht gegeben - auch wenn er sich meist hinter grandiosen Verkleidungen versteckte: Als Königin Beatrix fuhr er schneller als die Monarchin am Schloss Bellevue vor, als Horst Schlämmer machte er Wahlkampf, als Kellner servierte er Angela Merkel während ihrer Rede auf dem CDU-Parteitag einen Eisbecher "Copacabana".

Hape Kerkeling - Thementag im Ersten

Der 90-minütige Dokumentarfilm "Hape Kerkeling - Total normal" von André Schäfer und Eric Friedler lädt am Montag, 9. Dezember 2004 um 20:15 Uhr zu einer filmischen Reise in den beruflichen und persönlichen Kosmos von Hans-Peter Kerkeling, zu Freunden und Feinden - und zu den wichtigsten Stationen seines Lebens und seiner Karriere: vom Ruhrgebiet über Amsterdam bis zum Jakobsweg. Der Film ist auch eine unterhaltsame Tour durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der Hape Kerkeling wie kaum ein anderer Fernsehgeschichte geschrieben - und sich dabei immer wieder neu erfunden hat. Zu Wort kommen unter anderem Campino, Anke Engelke, Günther Jauch, Angelika Milster, Rosa von Paunheim, Tahnee, Isabel Varell, Otto Waalkes, Julius Weckauf und Judy Winter.

Eine Produktion von Florianfilm GmbH für WDR (Federführung), NDR, SWR und RB. Redaktion: Christiane Hinz und Thomas Kamp (WDR), Marc Brasse (NDR), Thore Vollert (SWR) und Thomas von Boetticher (Radio Bremen).

Im Anschluss an die Dokumentation sendet Das Erste am Montag, 9. Dezember um 21:45 Uhr Caroline Links Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" und zeigt nach den "tagesthemen" um 23:55 Uhr ein "Best of" seiner Sketche.

Hape Kerkeling - in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek bereits ab 5. Dezember

Die ARD Mediathek bietet mit einem Premium Widget zum runden Geburtstag einen Querschnitt durch Hape Kerkelings filmisches Schaffen. Neben dem Dokumentarfilm "Hape Kerkeling - Total normal" und dem "Best of Total normal" gibt es hier ein Wiedersehen mit vielen Kerkeling-Klassikern, Filmen, Shows und Sketchen. Mit dabei sind u. a. "Club Las Piranjas", "Willi und die Windsors", "Gisbert" (sechs Folgen), "Kein Pardon" oder "Samba in Mettmann".

Ebenfalls ab dem 5. Dezember gibt es in der ARD Audiothek eine Podcast-Birthday-Party zu Ehren von Hape Kerkeling. "3 nach 9"-Moderatorin Judith Rakers hat sich als Gastgeberin und Host einige Überraschungen einfallen lassen. Neben prominenten Gratulanten gibt es auch ein Wiederhören mit Königin Beatrix, Hannilein oder Siegfried Schwäbli. "Vor allem habe ich dir Sachen erzählt, die habe ich wirklich noch keinem erzählt." - Hape Kerkeling gewährt Judith Rakers ungewöhnliche und seltene Einblicke in sein Leben. Der Podcast wurde von radio bremen produziert, dem Sender, bei dem der Jubilar als junger Künstler seinen endgültigen Durchbruch geschafft und mit der Sendung "Total Normal" deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat.

Hape Kerkeling - in den Dritten Fernsehprogrammen der ARD

In den Regionalprogrammen der ARD wird das Geburtstagsjubiläum ebenfalls gefeiert. Der NDR zeigt am 6. Dezember die schönsten "NDR Talk Momente mit Hape Kerkeling". Am 7. Dezember läuft im NDR-Fernsehen "Willi und die Windzors", im Anschluss daran vier komplette Folgen "Total normal" und der Film "Die Oma ist tot"; am 9. Dezember folgt "Club Las Piranjas". Das WDR-Fernsehen sendet am 7. Dezember "Kein Pardon" und am 8. Dezember "Samba in Mettmann" sowie Hape Kerkelings Auftritt in der Talksendung "Zimmer frei!" aus dem Jahr 2011. Am 13. Dezember wird Hape Kerkeling zu Gast im "Kölner Treff" sein. Das hr-Fernsehen zeigt am 3. Dezember eine Doku über Heinz Schenk, der in dem Satirefilm "Kein Pardon" von 1993 mit Hape Kerkeling zusammengearbeitet hat. Diese Zusammenarbeit wird in der neuen Doku mit dem Titel "Der 20 Millionen Mann" thematisiert.

Hape Kerkeling - in den ARD-Hörfunkwellen

Die ARD-Hörfunkprogramme werden sich dem 100. Geburtstag mit besonderen Beiträgen, Einspielern und Hinweisen auf den Thementag sowie auf das Mediatheks-Widget widmen. NDR 2 bringt am 9. Dezember über den Tag verteilt verschiedene Beiträge, Interviews, Hörer-Reaktionen und Best-of-Collagen. Ebenso wird NDR Kultur den 60. Geburtstag ausgiebig würdigen. Der WDR-Hörfunk widmet Hape Kerkeling eine Folge von "Zeitzeichen" und "Stichtag". Beide Podcasts werden am 9. Dezember auch auf den WDR-Radiowellen gesendet. Außerdem bringt die "WDR 4 Morningshow" viele Kerkeling-Inhalte; Studiogast ist 1LIVE-Moderator Fritz Schaefer.

