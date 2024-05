ARD Das Erste

ARD SOMMERKINO 2024 startet am 8. Juli | nationale und internationale Kino-Highlights im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Sieben Free-TV-Premieren, sieben unterhaltsame Filmabende auf höchstem Niveau: Mit einem sorgfältig kuratierten Programm will das Erfolgsformat "ARD SommerKino" auch in diesem Super-Sport-Sommer die Kino- und Filmfans begeistern.

Den Auftakt am Montag, 8. Juli, um 20:15 Uhr, macht Sönke Wortmanns Erfolgskomödie "Eingeschlossene Gesellschaft", nach einem Drehbuch von Bestseller-Autor Jan Weiler. Der hervorragend besetzte Film (u. a. Florian David Fitz, Anke Engelke, Nilam Farooq und Justus von Dohnányi) überzeugte bereits 2022 mit Dialogwitz und Situationskomik das Kino-Publikum.

Der Montag als bewährter Tag des "ARD SommerKinos" hält am 15. und 22. Juli jeweils um 20:15 Uhr zwei weitere deutsche Blockbuster bereit: am 15. Juli "Contra" mit Christoph Maria Herbst als überheblicher Juraprofessor und Nilam Farooq als progressive Studentin. Der Film - ebenfalls von Regisseur Sönke Wortmann - war u.a. nominiert für den Deutschen Filmpreis, Farooq wurde für ihre Rolle mit dem Bayerischen Filmpreis 2022 ausgezeichnet, sie und Christoph Maria Herbst gemeinsam für ihre komödiantische Leistung mit dem Ernst-Lubitsch-Preis. "Rehragout-Rendezvous", nach dem Bestseller von Rita Falk, ist nach dem letztjährigen Kinoerfolg am 22. Juli zu sehen: Es ist der neunte Film der gefeierten Heimatkrimireihe rund um den Publikumsliebling und Polizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel).

Aufgrund des besonderen Sportjahres 2024 kommen Filmfans dieses Mal auch mittwochs und freitags auf ihre Kosten: Den Auftakt macht am Freitag, 12. Juli um 22:20 Uhr die u.a. mit sieben Oscars prämierte Sci-Fi-Action-Komödie aus den USA "Everything, Everywhere, All at Once" mit Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen. Am Freitag, 19. Juli folgt das preisgekrönte britische Drama "The Father". Anthony Hopkins erhielt für seine Rolle als Demenzerkrankter im Wechselspiel mit seiner fürsorglichen Tochter (Olivia Coleman) einen Oscar als bester Hauptdarsteller.

Am Mittwoch, den 17. Juli um 20:15 Uhr, zeigt Das Erste "Monsieur Claude und sein großes Fest", der dritte Film der erfolgreichen Kinoreihe aus Frankreich mit Christian Clavier in der Rolle des Titelhelden, Regie führte auch hier Philippe de Chauveron. Zum Abschluss des "SommerKinos" erwartet am Mittwoch, 24. Juli das Publikum um 20:15 Uhr ein besonderes Highlight: In "Der Boandlkramer und die ewige Liebe",dem letzten Film von Regisseur Joseph Vilsmaier, sind die Top-Entertainer Michael Bully Herbig, Hannah Herzsprung, Florian Brückner, Rick Kavanian und Hape Kerkeling zu sehen.

Die Sendezeiten des "ARD SommerKinos" sind zwischen dem 8. und 24. Juli 2024 montags und mittwochs um 20:15 Uhr sowie freitags um 22:20 Uhr. Alle Filme sind nach ihrer Ausstrahlung im Ersten auch in der ARD Mediathek zu finden.

ARD SommerKino - Die Sendetermine im Überblick

Eingeschlossene Gesellschaft - Montag, 8. Juli 2024, 20:15 Uhr

Everything, Everywhere, All at Once - Freitag, 12. Juli 2024, 22:20 Uhr

Contra Montag, - 15. Juli 2024, 20:15 Uhr

Monsieur Claude und sein großes Fest - Mittwoch, 17. Juli 2024, 20:15 Uhr

The Father - Freitag, 19. Juli 2024, 22:20 Uhr

Rehragout-Rendezvous - Montag, 22. Juli 2024, 20:15 Uhr

Der Boandlkramer und die ewige Liebe - Mittwoch, 24. Juli 2024, 20:15 Uhr

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell