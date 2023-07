ARD Das Erste

3. Liga-Auftakt in der ARD: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld am 5. August ab 16:00 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

Schon der erste Spieltag der Saison 2023/24 in der 3. Liga hat es in sich. Die ARD überträgt gleich zwei Spiele live im TV und in der ARD Mediathek.

Am Samstag, 5. August, zeigt Das Erste live ab 16:00 Uhr (Anstoß: 16:15 Uhr) die Begegnung Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Das Duell hat es in sich, gelten doch beide Mannschaften durchaus als Favoriten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Stephanie Müller-Spirra moderiert die Übertragung, Reporter der Partie ist Tom Bartels.

Bereits um 14:00 Uhr übertragen BR und SWR an dem Tag in ihren Dritten Programmen live das Spiel 1860 München - Waldhof Mannheim. Auch diese beiden Traditionsclubs haben berechtigtes Interesse am Aufstieg in die nächste Liga.

Ab 18:25 Uhr gibt es in der "Sportschau" anschließend die Zusammenfassungen der übrigen Drittligaspiele sowie der Samstag-Begegnungen des zweiten Spieltags in der 2. Bundesliga. Julia Scharf moderiert die Sendung. Im Anschluss an die "Sportschau" zeigt Das Erste außerdem die ersten beiden Folgen der Serie "Skate Evolution", die von der Geschichte des Skateboardens in Deutschland erzählt, auf den Spuren der Skaterinnen und Skater, die maßgeblich zur Entwicklung dieser Sportart beigetragen haben. Alle drei Teile des Formats gibt es bereits in der ARD Mediathek zu sehen.

Programm im Ersten:

16:00-18:25 Uhr Sportschau 3. Liga Der 1. Spieltag Dynamo Dresden - DSC Arminia Bielefeld Moderation: Stephanie Müller-Spirra Reporter: Tom Bartels Übertragung aus Dresden 18:25-18:45 Uhr Sportschau Moderation: Julia Scharf 18:45-19:15 Uhr Skate Evolution - Zwischen Subkultur und Profisport (1) Revolution Film von Andreas Kramer, Johannes Sievert und Richard Böhringer 19:15-19:45 Uhr Skate Evolution - Zwischen Subkultur und Profisport (2) Grenzerfahrungen Film von Andreas Kramer, Johannes Sievert und Richard Böhringer

