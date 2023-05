ARD Das Erste

"Wissen vor acht - Erde" - Neue Folgen mit Eckart von Hirschhausen

München (ots)

Am 8. Mai begannen in Köln Mülheim die Dreharbeiten zu einer neuen Staffel "Wissen vor acht - Erde" mit Eckart von Hirschhausen.

In insgesamt 20 neuen Folgen steht wieder die Gesundheit unseres Planeten und die Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt. Eckart von Hirschhausen erklärt unter anderem, wieso Hecken gut fürs Klima sind, welche Rolle Wasserdampf bei der Erderwärmung spielt und wieso wir wieder mehr Moore brauchen.

"Was ich an 'Wissen vor acht - Erde' so liebe: jede Woche für zwei Minuten vor der Tagesschau den Blick über den Tellerrand werfen zu dürfen zu den großen Fragen und Lösungen. Immer wieder erstaunlich, wie eng unsere menschliche Gesundheit verknüpft ist mit der von den Tieren und der Erde. Durch die Recherchen der exzellenten Redaktion im Hintergrund lerne ich selbst in jeder Sendung etwas dazu -und die Zuschauer im Ersten hoffentlich auch." - Eckart von Hirschhausen

Produktion: Tvision GmbH

Redaktion: Wolfgang Lemme / Nils Wohlfarth (WDR)

