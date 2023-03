ARD Das Erste

"Die Kanzlei": Drehstart für 13 neue Folgen in Hamburg

München (ots)

Für die erfolgreiche Anwaltsserie "Die Kanzlei" beginnen in Hamburg und Umgebung die Dreharbeiten zu 13 neue Folgen. Sendetermin ist voraussichtlich 2024, immer dienstags um 20.15 Uhr im Ersten. Durchschnittlich 18,1 Prozent Marktanteil erreichte die Ausstrahlung der letzten Staffel, die von August bis Ende November 2022 im Ersten zu sehen war. Sie erzielte damit den höchsten Beliebtheitsgrad seit dem Start der "Kanzlei" 2015. In der Spitze verfolgten 5,48 Millionen Zuschauer die Fälle der Rechtsanwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup). Dieser Erfolg will fortgesetzt werden.

In den neuen Folgen geben die Partner wieder alles, um ihren Mandanten aus der Klemme zu helfen. Sie legen sich gern mit den Großen und Mächtigen an und "biegen", wenn es denn sein muss, selber das Gesetz. Schließlich schrecken die Gegenparteien vor nichts zurück: In der Episode "Unter Feinden" geraten die Anwälte mit der albanischen Mafia aneinander, der es sogar gelingt, Isa zu entführen. Und wie geht es im Privaten weiter? Isas Romanze mit dem Fitnesstrainer Demir Bakhash (Neil Malik Abdullah) droht zu scheitern. Gellert wird von der Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) vor Gericht immer heftiger attackiert, da sie glaubt, damit ihre gemeinsame Liebesbeziehung verbergen zu können. Assistentin Charlie (Mathilde Bundschuh) hat sich mit ihrer Mutter auseinanderzusetzten und Bürokraft Marion von Brede (Marie Anne Fliegel) erlebt ihren dritten Frühling.

Die Drehbücher stammen wieder aus der Feder von Thorsten Näter. Die 13 neuen Folgen werden inszeniert von Steffi Doehlemann, Torsten Wacker, Stephanie Stoecker und Dirk Pientka. Gedreht wird bis zum 7. Dezember.

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des NDR und rbb für Das Erste. Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb-Zandi (rbb).

