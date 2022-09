ARD Das Erste

"Rote Rosen": Staatsanwälte küsst man nicht - Hardy Krüger ermittelt in Lüneburg

#mehr LIEBE #mehr SPANNUNG #mehr GERECHTIGKEIT

Charmant, erfolgreich und Single - Ralf Sobotta könnte der wohl begehrteste Junggeselle in Lüneburg werden. Und vielleicht auch bleiben. Denn Ralf liebt die Unabhängigkeit. Es sei denn, ihm läuft die Richtige über den Weg... Hardy Krüger übernimmt in der Daily Novela "Rote Rosen" ab Folge 3741 die Rolle des Ralf Sobotta, voraussichtlich zu sehen ab Mitte Februar im Ersten.

Ralf Sobotta kehrt als leitender Staatsanwalt in seine Geburtsstadt Lüneburg zurück. Er ist die Karriereleiter hochgeklettert und war viele Jahre an der Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt. Jetzt sucht er in Lüneburg neue Herausforderungen. Der 48-Jährige ist Junggeselle, aber durchaus kein Kind von Traurigkeit. Über die Jahre hatte er viele Affären, sich aber nie wieder ernsthaft verliebt. Denn nachdem ihm in jungen Jahren seine erste große Liebe das Herz gebrochen hat, ist er vorsichtig geworden und hat sich eine harte Schale zugelegt. Nun freut er sich darauf, mit seinem alten Freund Mathias (Makke Schneider) wieder in der gleichen Stadt zu wohnen. Über Mathias lernt Ralf auch Carla (Maria Fuchs) und Anette (Sarah Masuch) kennen. Zwei unterschiedliche Frauen, die bei ihm Lust auf mehr wecken... Doch an Anettes Finger steckt Maltes Ring. Und Malte ist und bleibt undurchsichtig. Dann soll Ralf gegen Anette ermitteln. Die Beweislage ist alles andere als klar. Als Staatsanwalt muss Ralf Sobotta objektiv bleiben, doch seine Gefühle für Anette stellen ihn auf eine schwere Probe.

Hardy Krüger macht zunächst eine Ausbildung zum Bartender und Koch, bevor er ab 1989 Schauspielunterricht in Los Angeles nimmt. Sein Fernsehdebüt gibt er 1992 in der ARD-Serie "Nicht von schlechten Eltern". Mit seiner Rolle als Sven Westermann in der Serie "Gegen den Wind" gelingt ihm 1994 sein Durchbruch in der Fernsehlandschaft. Er etabliert sich im Filmgeschäft und spielt 1999 an der Seite von Gérard Depardieu in "Asterix und Obelix gegen Caesar". 2004 ist er im Film "Stauffenberg" zu sehen, der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wird. Von 2006 bis 2013 verkörpert er den Förster Stefan Leitner in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" und steht 2017 für "Das Traumschiff: Tansania" vor der Kamera. Zuletzt war Krüger 2020 im Spielfilm "Leberhaken" zu sehen, der 2021 mit dem Seymour-Cassel-Award ausgezeichnet wird. Aber auch auf der Theaterbühne ist er erfolgreich - von 2014 bis 2015 wirkt er bei den Kammerspielen Hamburg im Stück "Ziemlich beste Freunde" mit.

Hardy Krüger hat viele Talente und Interessen. So präsentiert er 2018 seine eigene Fotoausstellung "Lost Paradise" in der Wiener Hofburg und veröffentlicht im selben Jahr sein erstes Buch "Der leise Ruf des Schmetterlings". Das zweite Buch "Wendepunkte" folgt im Herbst 2021. Seit Oktober 2021 betreibt er sein eigenes kleines Café "Fräulein O" in Berlin-Köpenick mit vom Chef selbstgebackenen Kuchen.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (drei Monate verfügbar).

