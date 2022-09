ARD Das Erste

Deutscher Fernsehpreis 2022: Acht Auszeichnungen für die ARD

Nachdem am Dienstabend bereits Kreative jenseits der Kamera in vier Kategorien für ARD-Produktionen ausgezeichnet worden waren, gingen bei der Gala "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" gestern Abend vier weitere Auszeichnungen an die ARD. Tom Buhrow, ARD-Vorsitzender: "Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern und freue mich mit Ihnen über ihre Auszeichnungen. In der ARD sehen wir die Ehrungen auch als Ansporn, für unser Publikum weiterhin ein vielfältiges und unabhängiges Programmangebot zu machen, das sehr gut informiert und unterhält." Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Es freut mich überaus, dass so viele ARD-Produktionen ausgezeichnet wurden. Dass ARD-Formate im Bereich der Dokumentation und Information den Fernsehpreis erhalten, ist kein Zufall. Die ARD steht für das umfangreichste und hochwertigste Informationsangebot im deutschen Fernsehen." Die Ausgezeichneten: Beste Schauspielerin Friederike Becht für Schneller als die Angst (ARD Degeto/MDR) Bestes Infotainment Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck/Karl Lauterbach (WDR) Beste Dokumentation/Reportage Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche (rbb/SWR/NDR) Beste Doku-Serie Kevin Kühnert und die SPD (NDR) Bereits am Dienstagabend hatten folgende Kreative für ARD-Produktionen den Deutschen Fernsehpreis erhalten: Bester Schnitt Fiktion Friederike Weymar für Schneller als die Angst (ARD Degeto/MDR) Beste Musik Fiktion Inga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche für Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit (rbb/ARD Degeto) Beste Ausstattung Fiktion Petra Albert (Szenenbild) für Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit (rbb/ARD Degeto) Beste Kamera Information/Dokumentation Katharina Schiele, Lucas Stratmann für Kevin Kühnert und die SPD (NDR) In der ARD Mediathek sind derzeit die meisten der nominierten Sendungen abrufbar. Fotos über www.ardfoto.de

