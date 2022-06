ARD Das Erste

Filmfest München: ARD mit 16 Produktionen vertreten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Viele der sommerlichen Festival-Premieren ab Herbst in der ARD Mediathek und im Ersten "Entfesselt", so das Motto, unter dem das 39. Filmfest München ab 23. Juni 120 Filme aus 52 Ländern zeigt, davon 35 Weltpremieren. "Aufbruch und Ausbruch, das Sich-Ausleben-Wollen" heißt die thematische Klammer bei der diesjährigen Filmauswahl. Von eben diesem Impuls sind auch die 16 ARD-Ko- und Eigenproduktionen getragen, die auf dem Filmfest zu sehen sein werden. Ob persönlich oder politisch, gesellschaftlich oder weltanschaulich, immer geht es um grenz- und krisenhafte Situationen und Erfahrungen, die furchtlos, atmosphärisch dicht und nah dran an der Wirklichkeit erzählt werden. Viele der auf dem Filmfest jetzt im Kino als Premiere vorgeführten Produktionen werden ab Herbst im Programm des Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein - ein sommerlicher Vorgeschmack also auf einige fiktionale Fernsehhighlights von "The Princess" über "Ramstein - Das durchstoßene Herz" und "Lauchhammer" bis zu "Das Netz - Ein Wintermärchen". Für all jene, die schon jetzt etwas Kinoluft im Fernsehen schnuppern wollen, hält Das Erste auch in diesem Jahr wieder eine Auswahl an erstklassigen internationalen und nationalen Produktionen im SommerKino bereit - am Montag, 27. Juni um 20:15 Uhr geht es los mit "Knives Out - Mord ist Familiensache", hochkarätig besetzt u. a. mit Oscarpreisträger Christopher Plummer sowie James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Die ARD-Ko- und Eigen-Produktionen auf dem Münchner Filmfest 2022: Cinemasters Mehr denn je - More than ever BR/ARTE Regie: Emily Atef Buch: Emily Atef, Lars Hubrich Pacifiction BR/ARTE Buch und Regie: Albert Serra Spotlight The Princess Internationale Dokumentation in Zusammenarbeit mit dem NDR, RBB und BR Regie: Ed Perkins Märzengrund SWR/ARTE/ORF Buch und Regie: Adrian Goiginger Champagner für die Augen - Gift für den Rest BR/WDR Buch und Regie: Klaus Lemke Neues deutsches Kino Liebe Angst RBB/Radio Bremen Regie: Sandra Prechtel Buch: Sandra Prechtel, Kim Seligsohn Mutter WDR Buch und Regie: Carolin Schmitz Rex Gildo - der letzte Tanz RBB/SWR/NDR/HR/BR Regie: Rosa von Praunheim Buch: Nico Woche, Rosa von Praunheim Elfriede Jelinek - die Sprache von der Leine lassen BR/ARTE Buch und Regie: Claudia Müller Wann kommst Du meine Wunden küssen SWR Buch und Regie: Hanna Doose Servus Papa, see you in hell HR/ARTE Regie: Christopher Roth Buch: Jeanne Tremsal, Christopher Roth Nicht ganz koscher - eine göttliche Komödie BR/ARTE Buch und Regie: Stefan Sarazin, Peter Keller Neues deutsches Fernsehen Ramstein - Das durchstoßene Herz SWR Regie: Kai Wessel Buch: Holger Karsten Schmidt Lauchhammer MDR/RBB/ARD Degeto/ARTE Regie: Till Franzen Buch: Frauke Hunfeld, Silke Zertz Gesicht der Erinnerung SWR/ORF Regie: Dominik Graf Buch: Norbert Baumgarten Das Netz - Ein Wintermärchen ARD Degeto Regie: Rick Ostermann Buch: Bernd Lange, Johannes Flachmeyer, Anneke Jannsen, Thomas Ritter nach einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell