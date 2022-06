ARD Das Erste

DFB-Pokal: Die 1. Hauptrunde im Ersten

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt und FC Viktoria Köln - FC Bayern München live im Ersten

München

64 Mannschaften treten an, im Kampf um den 80. DFB-Pokal, und die ARD ist auch in dieser Saison wieder live vor Ort! Die erste Pokalrunde findet vom 29. Juli bis 31. August statt. Folgende Begegnungen werden live im Ersten übertragen: Am Montag, 1. August 2022, trifft der Zweitligist Magdeburg ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) auf den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. 3:4 nach Elfmeterschießen lautete das Endergebnis des letzten Aufeinandertreffens der beiden Vereine. Die Eintracht behielt die Nerven und sollte in diesem Turnier lediglich im Finale an Borussia Dortmund scheitern. Magdeburg hat eine starke Saison hinter sich und ist nun zum zweiten Mal in der Geschichte des Vereins Zweitligist. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, und die Expertise kommt an diesem Abend von Thomas Broich. Florian Naß kommentiert die Begegnung. Im Anschluss an die Live-Übertragung folgen die Zusammenfassungen der Partien: Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin, FC Energie Cottbus - SV Werder Bremen und FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98. Am Mittwoch, 31. August 2022, überträgt Das Erste live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Duell FC Viktoria Köln gegen den FC Bayern München. Die Mannschaften standen sich zum ersten und bisher auch einzigen Mal 1979 gegenüber. Die Kölner verloren damals in der 2. Runde des DFB-Pokals durch Tore von Rummenigge, Hoeneß und Dremmler mit 1:3. Ob die Kölner sich diesmal den Sieg sichern und damit die Bayern zum dritten Mal in Folge vorzeitig aus dem Turnier geschossen werden, wird sich am 31. August zeigen. Esther Sedlaczek begleitet die Zuschauer an diesem Abend durch das Spiel und wird dabei von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger unterstützt. Tom Bartels kommentiert live aus Köln. Die Sendetermine im Überblick: Samstag, 30. Juli 2022 18:00 - 19:57 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Moderatorin: Jessy Wellmer Zusammenfassung von den Spielen Viktoria Berlin - VfL Bochum SV Straelen - FC St. Pauli SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln FV Illertissen - 1. FC Heidenheim VfB Lübeck - FC Hansa Rostock SpVgg Oberfranken Bayreuth - Hamburger SV FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn 07 Sonntag, 31. Juli 2022 22:05 - 23:20 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Moderatorin: Jessy Wellmer Zusammenfassung von den Spielen BSV Rehden - SV Sandhausen Bremer SV - FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach TSV Schott Mainz - Hannover 96 FV Engers 07 - Arminia Bielefeld SV Rödinghausen - TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Braunschweig - Hertha BSC FC Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel TuS BW Lohne - FC Augsburg Montag, 1. August 2022 20:15 - 23:15 Uhr Sportschau live DFB-Pokal 1. Hauptrunde 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt Experte: Thomas Broich Reporter: Florian Naß Moderatorin: Jessy Wellmer Übertragung aus Magdeburg ca. 22.45 Zusammenfassung von den Spielen FC Energie Cottbus - SV Werder Bremen Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98 Mittwoch, 31. August 2022 20:15 - 23:15 Uhr Sportschau live DFB-Pokal 1. Hauptrunde FC Viktoria Köln - FC Bayern München Experte: Bastian Schweinsteiger Reporter: Tom Bartels Moderatorin: Esther Sedlaczek Übertragung aus Köln

