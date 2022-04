ARD Das Erste

"Die beste Klasse Deutschlands 2022 - Das Superfinale" am 4. Juni im Ersten

München (ots)

Moderation: Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell - Qualifikation ab 13. Mai freitags im KiKA

Welche Schulklasse wird "Die beste Klasse Deutschlands" in der 15. Staffel der erfolgreichen Schulquiz-Show? Das entscheidet sich im großen Superfinale amSamstag,4. Juni 2022, um 10:00 Uhr im Ersten.

Die Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva, genannt Clari, und Tobias Krell, genannt Tobi, freuen sich auf 16 Schulklassen, die ab 13. Mai immer freitags um 19:30 Uhr in vier Wochen-Shows im KiKA aufeinandertreffen. Jeweils vier Klassen treten gegeneinander an und gehen bei spannenden Experimenten und Studio-Spielen auf Punktejagd. Der Tagessieg ist zugleich die Qualifikation für das große Superfinale am Samstag, den 4. Juni im Ersten. Hier spielen dann die vier Siegerklassen der Wochen-Shows um den Gesamtsieg.

Bei der 90-minütigen Superfinal-Show gibt es wieder viele Überraschungen, spannende Experimente, spektakuläre Studio-Aktionen und Stargäste. Mit dabei sind Kelvin Jones, Marti Fischer und die Zwillinge Lisa & Lena.

Das ist neu: Mit der nagelneuen KiKA-Quiz-App können Kinder zuhause ab der ersten Wochenshow mitspielen und live mitraten. Im "Quizcamp" der App stehen ab Juni rund 3000 knifflige Fragen in Text-, Bild- oder Videoform jederzeit zur Verfügung, um das Wissen der Rategenies zu testen.

Neu ist auch die Schnellraterunde zu Beginn des Superfinales. Dabei stellen die Moderatoren Tobi und Clari abwechselnd zehn Fragen. Jedes der Teams hat die Möglichkeit, jederzeit zu buzzern und die richtige Antwort zu nennen. Ist die Antwort falsch, wird das Team für die nächste Frage gesperrt. Noch vor der ersten Multiple-Choice-Frage haben die Erste-Reihe-Kinder so die Chance, pro richtige Antwort fünf Punkte für ihr Klassenkonto gutzuschreiben.

Ab 13. Mai um 19:30 Uhr kämpfen jeden Freitag vier der 16 Klassen in den Wochenshows im KiKA um den Einzug ins große Superfinale. Nach einer Countdown-Show am 3. Juni um 20:30 Uhr im KiKA geht's dann am Samstag, 4. Juni 2022, um 10:00 Uhr im Ersten im Superfinale um die Quizkrone.

"Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und Das Erste. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen in der Pressemappe des KiKA unter https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/die-beste-klasse-deutschlands/dbkd-info-100.html

Pressefoto unter www.ardfoto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell