Familiensachen: Christian Berkel und Andrea Sawatzki bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 17. bis 21. Januar 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Gerade erst hat er seinen Dienst als neuer Anchorman beim "heute-journal" angetreten, schon muss Christian Sievers bei "Wer weiß denn sowas?" sein Know-how in Sachen Alltagswissen beweisen. Die Duell-Gegnerin am Montag ist seine Moderatoren-Kollegin Jana Pareigis, mit der er bisher im Wechsel die "heute"-Nachrichten moderiert hat.

Die Konkurrenten um lukrative Deals, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler, stehen schon in den Investoren-Startlöchern für die nächste Staffel "Die Höhle des Löwen". Doch bevor sie neue, interessante Geschäfte an Land ziehen können, werden sie am Dienstag bei Kai Pflaume gegeneinander wie die Löwen, um den Quiz-Sieg kämpfen.

In der bitterbösen Gesellschaftskomödie "Der Vorname" standen Janina Uhse und Christoph Maria Herbst erstmals gemeinsam vor der Kamera. Ab dem 20. Januar 2022 sind sie in der witzigen Fortsetzung "Der Nachname" im Kino zu sehen und am Mittwoch treten die beiden Schauspieler mit viel Spaß zum lustigen Rätselraten an. Wer wird wohl zuletzt lachen?

Im Jahr 2014 stellte Turner Fabian Hambüchen bei den Deutschen Meisterschaften den Titelrekord von Ex-Weltmeister Eberhard Gienger ein, viele Medaillen und der Weltmeistertitel folgten. Inzwischen sind beide Spitzensportler aus dem Rennen um Siege und Goldmedaillen ausgestiegen, haben ihre aktive Karriere beendet. Doch am Donnerstag beweisen sie bei "Wer weiß denn sowas?", dass noch immer jede Menge Ehrgeiz in ihnen steckt, wenn sie zum sportlichen Rateduell antreten.

Sie sind vor und hinter der Kamera ein Traumpaar: Christian Berkel und Andrea Sawatzki. Beide sind erfolgreiche Schauspieler, Buchautoren und sind seit zehn Jahren verheiratet. Zum Wochenausklang raten sie um die Wette, um mit Hilfe der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtigen Antworten auf clevere Fragen, wie diese herauszufinden:

Damit der Wasserhahn einer Wasch- oder Spülmaschine sich nicht festsetzt, sollte er ...?

a) bis zum Anschlag gedreht und dort belassen werden

b) während des Programms gekühlt werden

c) ganz aufgedreht und eine halbe Drehung zurück gedreht werden

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 17. bis 21. Januar 2022 im Überblick:

Montag, 17. Januar - Christian Sievers und Jana Pareigis

Dienstag, 18. Januar - Dagmar Wöhrl und Georg Kofler

Mittwoch, 19. Januar - Janina Uhse und Christoph Maria Herbst

Donnerstag, 20. Januar - Fabian Hambüchen und Eberhard Gienger

Freitag, 21. Januar - Christian Berkel und Andrea Sawatzki

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

