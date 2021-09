ARD Das Erste

Neue Bestwerte für das Vorabendquiz "Gefragt - Gejagt"

"Tagesschau", "In aller Freundschaft" und "Die Kanzlei" sind meistgesehene Sendungen am Dienstag

München (ots)

"Gefragt - Gejagt", das Hochgeschwindigkeitsquiz mit Moderator Alexander Bommes, hat mit durchschnittlich 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am gestrigen Dienstag die höchste Publikumsresonanz in der aktuellen Staffel erreicht. Mit den Marktanteilen von 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,1 Prozent bei Erwachsenen zwischen 20 und 59 Jahren wurden sogar Allzeit-Bestwerte erzielt.

Die siebte Staffel "Gefragt - Gejagt" läuft seit dem 12. Juli bis einschließlich 1. Oktober 2021, montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten. Die Folgen sind nach Ausstrahlung sieben Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an - keine leichte Aufgabe, denn die "Jäger" und die "Jägerin" sind ausgewiesene Quiz-Experten.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Mit der Hauptausgabe der "Tagesschau", die allein im Ersten 5,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen (19,7 % MA), der Folge "Mit offenen Karten" aus der Serie "In aller Freundschaft" (4,31 Mio., 16,2 % MA) und der Folge "Hundstage" aus der Hauptabendserie "Die Kanzlei" (4,18 Mio., 15,3 % MA) belegte Das Erste am gestrigen Dienstag die ersten drei Plätze in der Zuschauergunst.

Pressefotos unter www.ard-foto.de

Im Internet unter DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell