Deutscher Fernsehpreis 2021: Neun Auszeichnungen gehen an ARD-Produktionen

München (ots)

Gestern wurden die Preisträger des 22. Deutschen Fernsehpreises bekannt gegeben. Es wurden Preise in 28 Kategorien verliehen; davon erhielt die ARD neun Auszeichnungen. Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Meine Glückwünsche an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Es freut mich sehr, dass die ARD in diesem Jahr besonders stark auf dem Feld der Fiktion abgeschnitten hat, aber auch, dass Produktionen für die ARD Mediathek erfolgreich waren. Das verdeutlicht, dass wir im Ersten Deutschen Fernsehen und für die ARD Mediathek auf beste Qualität setzen. Und dass mit Anja Reschke eine unserer profiliertesten Journalistinnen ausgezeichnet wurde, ist ein starkes Signal, und zeigt, dass wir im Bereich Information in der ARD auf starke Frauen bauen können." Die Ausgezeichneten: Bester Fernsehfilm Für immer Sommer 90 (ARD Degeto) Bester MehrteilerOktoberfest 1900 (BR/ARD Degeto/WDR/MDR) Beste Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller für Die Toten von Marnow (NDR/ARD Degeto) Bester Schauspieler Sascha Alexander Gersak für Die Toten von Marnow (NDR/ARD Degeto) undPolizeiruf 110: Der Verurteilte (MDR) Beste Musik Fiktion Michael Klaukien für Oktoberfest 1900 (BR/ARD Degeto/WDR/MDR) Beste Ausstattung Fiktion Oliver Hoese (Szenenbild), Maria Schicker (Kostüm), Gregor Eckstein und Jeanette Latzelsberger (Maske) fürDas Geheimnis des Totenwaldes (NDR/ARD Degeto) Beste Comedy/Late Night Freitagnacht Jews (WDR) Beste Moderation/Einzelleistung Information Anja Reschke für Panorama (NDR) Beste Doku-Serie Charité intensiv - Station 43 (rbb) Fotos über www.ardfoto.de

