ARD Das Erste

Das Erste/ARD Mediathek

Themenabend "60 Jahre Mauerbau" am 7. August im Ersten mit Premiere in der ARD Mediathek am 5. August

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Multimediales Angebot mit dem preisgekrönten Eventfilm "3 ½ Stunden" und der Doku "Wir Kinder der Mauer"

Mit dem preisgekrönten Event-Film "3 ½ Stunden" und der anschließenden Dokumentation "Wir Kinder der Mauer" erinnert Das Erste an einem Themenabend am Samstag, 7. August 2021, ab 20:15 Uhr an "60 Jahre Mauerbau". Fernsehfilm und Dokumentation feiern bereits am 5. August 2021 ihre Premiere in der ARD Mediathek. Zu dem multimedialen Projekt gehören zahlreiche Angebote in der ARD Mediathek, ARD Audiothek und online.

Weiterfahren oder aussteigen? Vor dieser schicksalhaften Entscheidung stehen Zugreisende nach Ost-Berlin am Tag des Mauerbaus, dem 13. August 1961. Der Fernsehfilm "3 ½ Stunden" (ARD Degeto) verdichtet die Zerrissenheit des geteilten Landes in einer dramatischen Fahrt. Unter der Regie von Ed Herzog legt das Schauspielensemble, zu dem u. a. Susanne Bormann, Jan Krauter, Jeff Wilbusch, Alli Neumann, Martin Feifel, Jördis Triebel, Luisa-Céline Gaffron, Peter Schneider und als Gäste Uwe Kockisch und Steffi Kühnert gehören, die Träume, Geheimnisse und Konflikte der Protagonisten offen, die nun in das Brennglas politischer Ereignisse geraten. Das Drehbuch stammt von Robert Krause und Beate Fraunholz. Die Kamera führte Ngo The Chau.

"3 ½ Stunden" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH (Produzenten: Michael Lehmann, Sibylle Stellbrink, Henning Kamm) in Ko-Produktion mit AMALIA Film (Ko-Produzent: Felix von Poser) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD, gefördert durch Filmfernsehfonds Bayern GmbH, Medienboard Berlin-Brandenburg, Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. Die Redaktion verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).

Die Dokumentation "Wir Kinder der Mauer", eine ARD-Gemeinschaftsproduktion, hergestellt von ECO Media, beginnt dort, wo "3 ½ Stunden" endet. Der Tag des Mauerbaus bestimmt auf lange Zeit das Leben vieler Kinder und Jugendlicher. "Wir Kinder der Mauer" erzählt die Geschichte dieser Heranwachsenden zwischen 1961 und 1989 in verschiedenen Regionen Deutschlands. Mehr noch als die Erwachsenen sind sie dem Geschehen hilflos ausgeliefert und erleben, wie sich ihre Welt von einem Moment zum anderen grundlegend ändert. 28 Jahre lang müssen sie sich mit der Teilung abfinden, die Familien auseinandergerissen, Menschen entwurzelt und Liebende getrennt hat.

"Wir Kinder der Mauer" ist eine Produktion der ECO Media TV-Produktion (Produzenten: Thomas Schuhbauer, Stephan Lamby) im Auftrag von NDR, mdr, rbb, BR, hr, Radio Bremen, SR, SWR und WDR für Das Erste. Buch und Regie: Christian von Brockhausen und Kristin Siebert. Die Redaktion haben Marc Brasse (NDR), Anaïs Roth (mdr), Jens Stubenrauch (rbb), Andrea Bräu (BR), Sabine Mieder (hr), Michaela Herold (Radio Bremen), Natalie Weber (SR), Gabriele Trost (SWR) und Mathias Werth (WDR).

Online bei DasErste.de

Unter daserste.de/60jahremauerbau fasst ein Dossier zum Themenabend "60 Jahre Mauerbau" alle Informationen zu den Filmen zusammen und vermittelt mit historischem Filmmaterial Einblicke in die Zeit der deutschen Teilung. Im Rahmen der Mitmachaktion "Was ist Eure Geschichte?" werden Zeitzeugen aufgefordert, ihre ganz persönlichen Erlebnisse in einem Gästebuch zu schildern.

In der ARD Mediathek und ARD Audiothek

Für den Schwerpunkt "60 Jahre Mauerbau" in der ARD Mediathek (ardmediathek.de) haben rbb, mdr und ONE die besten Filme, Dokus und Archivmaterialien aus der ARD-Welt zusammengestellt. Im Mittelpunkt stehen der preisgekrönte Fernsehfilm "3 ½ Stunden", der am 5. August 2021 seine Premiere in der Mediathek feiert, sowie das multimediale Projekt "Wir Kinder der Mauer" mit der gleichnamigen Dokumentation und der vierteiligen Doku-Serie "Tod in der Ostsee", die exklusiv vom mdr für die ARD Mediathek produziert wurde. Sie erzählt von einem dramatischen Fluchtversuch aus der DDR, bei dem 1979 fünf Menschen vor Rügen in der Ostsee ertrinken. Erst Jahrzehnte später schaffen es die betroffenen Familien, sich dieser Geschichte zu stellen. Die True-Crime-Serie startet ebenfalls am 5. August in der ARD Mediathek. Parallel dazu entsteht für die ARD Audiothek eine Podcast-Reihe und ein Hörfunk-Feature unter dem Label "Wir Kinder der Mauer".

Hinzu kommen weitere Dokus wie "Mielke und die Mauer" (online first ab 10.8.) oder das Remake des preisgekrönten Dokumentarfilms "Tunnel der Freiheit" (online first ab 27.7.) über die spektakuläre Flucht von 29 Ostberlinern durch einen 135 Meter langen Tunnel in den Westen. Filmklassiker wie "Bornholmer Straße" (ab 9.8.), "Sonnenallee" und "Herr Lehmann" (beide ab 13.8.) sowie historisches Filmmaterial aus den Rubriken "Geschichte" und "retro" runden den Mediathek-Schwerpunkt ab.

Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dem Presseheft im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de. O-Töne und Radio-Kits bei ARD TVAudio unter gleicher Adresse.

Im Internet: daserste.de/60jahremauerbau

Pressefotos: ardfoto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell