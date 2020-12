ARD Das Erste

"Das Geheimnis des Totenwaldes": Tagessieg für den zweiten Teil

MünchenMünchen (ots)

Der zweite Teil des Event-Dreiteilers "Das Geheimnis des Todeswaldes" (NDR/ARD Degeto) war am gestrigen Samstag das meistgesehene TV-Angebot nach der "Tagesschau": 5,368 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den

spektakulären Kriminalfall, der sich an wahren Begebenheiten - einem realen Vermisstenfall und den sogenannten Göhrde-Morden - orientiert. Der Marktanteil liegt bei 16,9 Prozent. Die "Tagesschau" wurde von 7,889 Millionen Zuschauern allein im Ersten eingeschaltet (25,7% MA).

Der dritte und letzte Teil von "Das Geheimnis des Totenwaldes" ist am Mittwoch, 9. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Im Anschluss um 21:45 Uhr folgt die Dokumentation "Eiskalte Spur - Die wahre Geschichte des Totenwaldes" (NDR). In der ARD-Mediathek ist das TV-Event als sechsteilige Miniserie und dreiteilige Dokuserie, in der ARD-Audiothek der Podcast "Die Geheimnisse des Totenwaldes" abrufbar.

In den Hauptrollen des Mehrteilers spielen Matthias Brandt, Karoline Schuch, August Wittgenstein, Silke Bodenbender, Nicholas Ofcarek, Jenny Schily, Hanno Koffler u.a.

"Das Geheimnis des Totenwaldes" ist eine Produktion der ConradFilm und Bavaria Fiction im Auftrag von ARD Degeto und NDR für Das Erste. Produzenten sind Marc Conrad, Maren Knieling und Jan S. Kaiser. Regie führte Sven Bohse nach einem Drehbuch von Stefan Kolditz. Die Redaktion haben: Christian Granderath, Sabine Holtgreve (beide NDR) und Carolin Haasis (ARD Degeto).

Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dem Presseheft im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de

Im Internet: DasErste.de/totenwald

Pressefotos unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell