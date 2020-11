ARD Das Erste

"Rote Rosen": Vom Zimmermädchen zur Millionärin

Vivien alias Anna Mennicken kehrt zurück in die ARD-Daily-Novela

München (ots)

Vivien (Anna Mennicken) war mit Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) nach Bhutan aufgebrochen, um für sich mit Meditation einen neuen Lebensweg zu entdecken. Der führte sie direkt nach Hollywood. Dort angekommen nimmt sie Hannes auf die Poolparty eines alten Freundes, des Musikproduzenten Richie Sky, mit. Ein Erlebnis mit bleibenden Folgen, da sie sich in Richies Sohn schockverliebt. Nun steht die Hochzeit an! Gemeinsam mit Hannes kommt sie als zukünftige Millionärin zurück nach Lüneburg, um ihren Junggesellinnen-Abschied zu feiern. Wie man es von Vivien nicht anders erwartet, sorgt die impulsive junge Frau für einige Turbulenzen. Hannes wird Diamantenschmuggel vorgeworfen, da in seinem Koffer die Steine für Viviens Ehering gefunden werden. Auch ihre ehemalige Chefin Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) lässt die angehende Millionärin leiden. Erst als ihr alter Freund und Kollege Anton (Jean-Luc Caputo) mit ihr Klartext redet, kommt sie zur Besinnung. Die direkte und bodenständige Vivien ist zurück. Anna Mennicken hat in der Rolle der Vivien als erfrischend plietsches Zimmermädchen mit großen Träumen bereits in den vergangenen Staffeln über sechs Monate eine große Fangemeinde begeistert. Die neuen Folgen mit ihr sind ab Anfang Januar 2021 im Ersten zu sehen. "Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzenten: Emmo Lempert, Jan Diepers) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR). Im Internet: www.DasErste.de/roterosen Pressefotos unter www.ard-foto.de

