"Charlotte Link - Die Suche" (AT): Dreharbeiten für neuen Zweiteiler der ARD-Degeto-Reihe mit Henny Reents, Lucas Gregorowicz, Milena Dreißig und Tanja Schleiff in England

MünchenMünchen (ots)

Mit dem Bestseller "Charlotte Link - Die Suche" wird ein weiterer hochspannender und abgründiger Thriller der Reihe um die Ermittler*innen Kate Linville und Caleb Hale als Zweiteiler für die ARD verfilmt: Drei Mädchen verschwinden. Eines wird tot aufgefunden. Was verbindet die Mädchen, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommen - oder ist es grausamer Zufall? Im englischen Leeds und dem malerischen Scarborough, in der Grafschaft North Yorkshire an der Nordsee gelegen, laufen die Dreharbeiten zu dem Zweiteiler "Charlotte Link - Die Suche" unter der Regie von Till Franzen und der Kameraführung von Sten Mende. Die Drehbücher stammen von Benjamin Benedict unter Mitarbeit von Charlotte Link und der Bearbeitung von Till Franzen. Es spielen Henny Reents, Lucas Gregorowicz, Milena Dreißig, Alexander Perkins, Christoph Glaubacker, Ben Braun, Tanja Schleiff, Charlotte Lorenzen u.a.m. Die Dreharbeiten sind voraussichtlich Anfang Dezember beendet. Inhalt: In den Hochmooren Nordenglands wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Es ist nicht die seit geraumer Zeit gesuchte Hannah Caswell. Kurze Zeit später gilt erneut eine 14-Jährige als vermisst - Amelie Goldsby ist wie vom Erdboden verschwunden. Die Suche beginnt. Handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter? Nur zufällig kümmert sich die Londoner Scotland Yard-Beamtin Kate Linville gerade um ihr Elternhaus in der Gegend und macht die Bekanntschaft von Amelies völlig verzweifelter Familie. Sie trifft dort auf Chief Inspector Caleb Hale, mit dem sie aus einem zurückliegenden Fall bekannt ist - ihr Verhältnis zueinander ist nicht unkompliziert. Die Erleichterung ist groß, als Amelie bald aus den Fluten der tosenden See von zwei Männern gerettet wird. Einer der beiden Männer, Alex Barnes, sucht fortan auffallend oft die Nähe der Goldsbys und nutzt deren Dankbarkeit - finanziell und ideell - aus. Langsam wächst das Misstrauen ihm gegenüber und Alex gerät in den Fokus der Ermittlungen. Mit David, dem zweiten Retter von Amelie, beginnt Kate eine Affäre. Als die Reihe der vermissten Mädchen mit der Ausreißerin Mandy nicht abzureißen scheint, beginnt Hale zu zweifeln: Kann Alex wirklich der Täter gewesen sein? Zeitgleich ist Kate inoffiziell und undercover als Journalistin unterwegs und stößt auf den seltsamen Einzelgänger Brandan, der sie schließlich zu der entführten Mandy in eine abgelegene Hütte führt. Erst im atemlosen Showdown kommt Kate unter Lebensgefahr einem entsetzlichen Familiengeheimnis auf die Spur. "Charlotte Link - Die Suche" (AT) ist eine Produktion der UFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Für die Redaktion verantwortlich sind Claudia Luzius und Christoph Pellander (ARD Degeto), die Produzenten sind Benjamin Benedict und Oliver Ossege (UFA FICTION). Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Foto über www.ard-foto.de

