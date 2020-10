ARD Das Erste

Das Erste: "WaPo Bodensee": Zwölf neue Folgen der erfolgreichen Vorabendserie im Ersten

Ab 3. November 2020, dienstags um 18:50 Uhr Die "WaPo Bodensee" hat seit ihrem Start im Januar 2017 ein Alleinstellungsmerkmal. Nirgends gibt es so ein riesiges und optisch opulentes Jagdrevier wie am Bodensee in Deutschlands Südwesten. Kein Wunder also, dass sein stetig wachsendes Publikum begeistert einschaltet, wenn die toughe Crew in ihren Polizei-Booten ausrückt, um verzweifelt Liebenden zu Hilfe zu eilen oder Mördern und Betrügern das Handwerk zu legen... Sie dürfen sich nun ab 3. November auf zwölf neue Folgen freuen. Jakob Frings (Max König), neu an Bord, hat voll eingeschlagen. Natürlich ändert das auch die Statik der Beziehungen. Auf einmal fühlt sich Julia Demmler (Wendy Güntensperger) im Hintertreffen. Ihre Chefin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), zu der sie ein gutes Verhältnis hatte, scheint nun schon das Wichtigste beim Frühstück mit Untermieter Jakob zu besprechen. Eine Entwicklung, die auch der eigentlich selbstbewusste Kollege Paul Schott (Tim Wilde) mit Argwohn beobachtet - bis es knallt. Neles Sohn Niklas (Noah Calvin) hat sich zu einem introvertierten Jugendlichen entwickelt, der zuweilen entscheidend in die Ermittlungen eingreift und darüber sogar in Gefahr gerät. Neles Mutter Mechthild (Diana Körner) sorgt bewusst oder unbewusst für die heiklen Momente. Etwa, wenn sie trotz Verbots Untermieter Jakob einen Tipp gibt, der die Ermittlungen entscheidend beeinflusst - oder der im Turmzimmer mit einer Bombe eingesperrten Nele einen tränentreibenden Moment der Wahrheit beschert, der ihr letztlich das Leben rettet. Zum Hauptcast gehören Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensberger, Max König, Diana Körner und Noah Calvin. Mit Elisabeth Lanz ("Tierärztin Dr. Mertens), Christine Prayon ("heute-Show"), Michael von Au, Astrid Fünderich, Martin Armknecht, Junis Marlon ("Es ist zu deinem Besten"), Mai Duong Kieu ("Bad Banks"), Manou Lubowski, Brigitte Karner u.v.a. sind auch die Episodenrollen hochkarätig besetzt. "WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH (Produzent Sven Sund, ausführende Produzentin Kerstin Lipownik) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion beim SWR haben Michael Schmidl und Simon Riedl (ab Folge 41), Executive Producer ist Barbara Biermann (SWR).

