ARD Das Erste

Das Erste

"Gefragt - Gejagt": Höchste Reichweite seit Start des Vorabendquiz

3,475 Millionen Zuschauer*innen sahen die gestrige Ausgabe

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Am Montag der Staffelrekord, am gestrigen Dienstag mit 3,475 Millionen Zuschauer*innen der Allzeit-Reichweitenbestwert für "Gefragt - Gejagt". Der Gesamtmarktanteil lag bei 16,8 %, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,7 % erzielt. Bis Freitag, 30. Oktober treten bei "Gefragt - Gejagt" beliebte Moderator*innen der Morning-Shows von ARD-Radiowellen gegen die "Jäger" an. An ihrer Seite stehen je eine Hörerin bzw. ein Hörer aus dem jeweiligen Sendegebiet.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten

Im Internet: https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/gefragt-gejagt/index.html Pressefotos: www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



Interviewanfragen für Alexander Bommes:

Laura Ullmann, Lars Meier Management & PR

Tel.: 040/79 755 78 - 14, E-Mail: laura@larsmeier.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell