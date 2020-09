ARD Das Erste

Burchard Röver wird neuer Leiter Presse und Information Das Erste

München (ots)

Ab 1. September 2020 übernimmt Burchard Röver die Leitung der Abteilung Presse und Information Das Erste in der Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen. Er folgt Silvia Maric nach, die am 1. August 2020 in den Ruhestand gegangen ist.

Nach Studium und Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster absolvierte Burchard Röver ein Volontariat beim Südwestfunk in Baden-Baden. Ab 1989 arbeitete er dort als Redakteur in der Pressestelle, bevor er 1990 als stellvertretender Leiter in das Informationsbüro Vorabend in München wechselte. Seit 1995 war Burchard Röver stellvertretender Leiter der Abteilung Presse und Information Das Erste.

