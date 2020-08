ARD Das Erste

Das Erste: Neue Krimireihe aus Passau

Marie Leuenberger und Michael Ostrowski nehmen am 1. Oktober 2020 ihre Ermittlungen für den "DonnerstagsKrimi" auf Nachdem sie sich den Zorn eines Berliner Clan-Bosses zugezogen haben, landen eine Ex-Polizistin und ihre vorbestrafte Adoptivtochter im Zeugenschutzprogramm in der bayerischen Barockstadt Passau. Hier wagen sie einen Neuanfang - auch miteinander, und unter neuen Namen: Frederike (Marie Leuenberger) und Mia Bader (Nadja Sabersky). Niemand in Passau weiß von ihrer Vergangenheit - der von Frederike als ehemaliger BKA Spezialistin und der von Mia als vorbestrafter Drogendealerin. Das Duo aus dem ruppigen Berlin fühlt sich im schönen Passau vollkommen fremd. Mia arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei, ihre Mutter in einer Schmiede. Die Tarnung funktioniert, bis Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) auf Frederike aufmerksam wird und beginnt, ihre Vergangenheit zu erforschen. Ist der melancholische Österreicher so harmlos, wie er sich gibt? Oder stellt er eine Bedrohung dar? Ist Zankl Freund oder Feind? Das Erste zeigt die beiden Krimis aus Passau "Freund oder Feind" am Donnerstag, 1. Oktober 2020, 20:15 Uhr und "Die Donau ist tief" am Donnerstag, 8. Oktober 2020, 20:15 Uhr. Online first: ab Montag, 28. September 2020, ab 20:15 Uhr und ab Montag, 5. Oktober 2020, ab 20:15 Uhr. "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" und "Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau" sind Produktionen der Hager Moss Film (Produzentinnen Kirsten Hager und Carmen Stozek) im Auftrag der ARD Degeto und des BR für die ARD und Das Erste. Verantwortliche Redakteure sind Stephanie Heckner (BR), Cornelius Conrad (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). Die Kamera führten Michael Schreitel ("Freund oder Feind") und Julia Jalnasow ("Die Donau ist tief").

