Während die Fans der beliebten "Eberhofer-Krimis" dem Kinostart des neuen siebten Films schon entgegenfiebern, gab es gestern im "SommerKino" des Ersten ein Wiedersehen mit dem von Sebastian Bezzel gespielten bayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer. 5,27 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 18,8 Prozent, sahen "Leberkäsjunkie" am gestrigen Montag um 20:15 Uhr im Ersten. Damit holte die Kinokoproduktion des BR und der ARD Degeto nach der "Tagesschau" (5,31 Mio./MA 20,4 % allein im Ersten) den Tagessieg. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war "Leberkäsjunkie" mit einem Marktanteil von 16,2 % erfolgreich. Das SommerKino im Ersten hält zum diesjährigen Ausklang noch zwei weitere Höhepunkte bereit: Am kommenden Montag, 10. August, um 20:15 Uhr, die Komödie "Wie gut ist deine Beziehung?" und am Dienstag, 11. August, um 22:45 Uhr die Verfilmung von Robert Seethalers Bestseller "Der Trafikant". "Wie gut ist deine Beziehung?" - am Montag, 10. August, um 20:15 Uhr Beziehungskrise hausgemacht: Eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Aber die Gewohnheit, so sagt man schließlich, ist der größte Feind der Liebe. Um sich nach den ersten Jahren der Verliebtheit nicht aus den Augen zu verlieren, greift ein glückliches Paar deshalb zu ganz besonderen Mitteln - und verunsichert sich so gegenseitig erst recht. Dem mehrfach ausgezeichneten Regisseur und Drehbuchautor Ralf Westhoff geht es nicht um die Partnersuche, sondern um die Frage nach einem Glücksrezept für die Liebe: Wie kann sich eine eingespielte Beziehung vor der Routine des Alltags schützen? Das preisgekrönte Hauptdarstellerduo Julia Koschitz und Friedrich Mücke steht als eigentlich glückliches Paar im Zentrum der unterhaltsamen Komödie. "Der Trafikant", am Dienstag, 11. August, um 22:45 Uhr Eine Geschichte über das Erwachsenwerden, die erste Liebe und eine ungewöhnliche Freundschaft. In der Roman-Verfilmung spielt der junge Simon Morzé an der Seite des großen Bruno Ganz in seiner letzten Rolle als Sigmund Freud. Der Film von Nikolaus Leytner zeichnet sich durch eine poetische Erzählweise mit bittersüßem Tonfall aus, die auf berührende Weise das aufkommende Unheil der nationalsozialistischen Diktatur in Österreich, den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg erahnen lässt. Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http:/ /www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Wie gut ist deine Beziehung?" oder "Der Trafikant") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity. Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.

