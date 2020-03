ARD Das Erste

Klassiker in der "fußballlosen Zeit"

Das Erste zeigt ab morgen denkwürdige Spiele und hintergründige Dokumentationen

München (ots)

Erst "Geisterspiele" vor leeren Rängen, dann die komplette Absage von Spieltagen und noch dazu eine ungewisse Zukunft: Corona trifft Fußballfans volley ins Herz. Doch so ganz ohne Torraumszenen und Hackentricks müssen Anhänger des Lieblingssports der Deutschen auch in der Krise nicht bleiben. Das Erste zeigt zur "Sportschau"-Zeit an den kommenden Samstagen Fußball-Klassiker, über die man heute noch spricht. Morgen ab 18:20 Uhr zum Beispiel den Viertelfinalkrimi zwischen Deutschland und Italien bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, der erst mit dem 18. Schuss im Elfmeterschießen entschieden wurde. Es folgen legendäre DFB-Pokal-Spiele und aufschlussreiche Sport-Dokumentationen über Uli Hoeneß, das Jubiläum des Magazins "Kicker" oder über deutsche Kanuten "zwischen Traum und Alptraum", die an frühen Sonntagabenden ihre Premiere im Ersten haben.

Die Sport-Sondersendungen im Überblick:

Samstag, 28. März 2020 18:00-18:20 Uhr Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel 18:20-19:55 Uhr Sportschau UEFA EURO 2016 Frankreich Deutschland - Italien Viertelfinale Reporter: Steffen Simon Wiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Bordeaux Samstag, 4. April 2020 18:00-18:20 Uhr Sportschau Moderation: Jessy Wellmer 18:20-19:55 Uhr Sportschau Fußball DFB-Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund - FC Bayern München Reporter: Steffen Simon Wiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Berlin Sonntag, 5. April 2020 18:30-19:15 Uhr Sportschau Gold in Tokio - Die deutschen Kanuten zwischen Traum und Alptraum Film von Jörg Klawitter und Jonas Schützenberg Samstag, 11. April 2020 18:00-18:20 Uhr Sportschau Moderation: Jessy Wellmer 18:20-19:55 Uhr Sportschau Fußball DFB-Pokal Halbfinale 2005 FC Schalke 04 - Werder Bremen Reporter: Steffen Simon Wiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Gelsenkirchen Sonntag, 12. April 2020 19:15-20:00 Uhr Sportschau 100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt Geschichte Autor: Andreas Kramer Samstag, 18. April 2020 18:00-18:20 Uhr Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel 18:20-19:55 Uhr Sportschau Fußball DFB-Pokal Viertelfinale 2015 Bayer Leverkusen - FC Bayern München Reporter: Tom Bartels Wiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Leverkusen (08.04.2015) Sonntag, 19. April 2020 18:30-19:15 Uhr Sportschau "Wo sind die neuen Klopps?" Film von Nick Golüke und Jessy Wellmer Samstag, 25. April 2020 18:00-18:20 Uhr Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel 18:20-19:55 Uhr Sportschau Fußball DFB-Pokal Halbfinale 2014 Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Reporter: Gerd Gottlob Wiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Mönchengladbach (21.03.2012) Sonntag, 26. April 2020 18:30-19:15 Uhr Sportschau Uli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern München Film von Thomas Klinger

