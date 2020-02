ARD Das Erste

Nina Kunzendorf und Joachim Król zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 17. bis 21. Februar 2020 um 18:00 Uhr im Ersten

Wenn Comedian Cordula Stratmann auf Kult-Komiker Mike Krüger trifft, ist zum Wochenauftakt jede Menge Spaß garantiert. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten beide an, um den "Ratenippel durch die Lasche zu ziehen". Sie sind die Stars der Stunde bei Instagram und YouTube: Wilke Zierden und Platzwart Udo Tesch vom SuS Steenfelde. Im vergangenen Jahr überreichte Moderator Kai Pflaume ihnen Deutschlands größten Publikums- und Medienpreis, die "Goldene Henne" und am Dienstag hat er die beiden Online-Stars in seinem "Wer weiß denn sowas?" - Studio zu Gast. Seine ersten Schritte als Schauspieler machte Moritz Bleibtreu als kleiner Junge in der beliebten Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch", heute zählt er zu den größten Filmstars Deutschlands. Am Mittwoch trifft er auf seinen Kollegen Peter Lohmeyer, der seit acht Jahren den "Tod" in der Inszenierung des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen spielt, zum Ratewettkampf. Ein weiteres Duell unter Schauspielkollegen erwartet die Zuschauer am Donnerstag: Schauspieler Heino Ferch, der auch als der deutsch Bruce Willis gilt, tritt bestens gelaunt gegen Schauspielerin Alexandra Neldel zum Rateduell an. Zum Wochenausklang legen sich die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton noch mal mächtig ins Zeug, um das ehemalige Frankfurter "Tatort"-Dreamteam Nina Kunzendorf und Joachim Król beim Lösen von Fragen wie diesen zu unterstützen: Vor welcher Angewohnheit des Regisseurs Alfred Hitchcock mussten sich Mitarbeiter am Filmset in Acht nehmen? a) Während der Raucherpausen versteckte er Kostüme der Darsteller. b) Wenn er eine Teetasse leerte, warf er diese einfach hinter sich. c) Er weckte eingenickte Mitarbeiter mit dem Megafon. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 17. bis 21. Februar 2020 im Überblick: Montag, 17. Februar - die Comedians Cordula Stratmann und Mike Krüger Dienstag, 18. Februar - die Online-Stars Wilke Zierden und Udo Tesch Mittwoch, 19. Februar - die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Peter Lohmeyer Donnerstag, 20. Februar - die Schauspieler Heino Ferch und Alexandra Neldel Freitag, 21. Februar - die Schauspieler Nina Kunzendorf und Joachim Król "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

