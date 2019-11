ARD Das Erste

Lachend bis zu Nikolaus - Vier Comedy-Stars zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 2. bis 6. Dezember 2019, um 18:00 Uhr im Ersten

Bevor am Freitag der Nikolaus mit allerlei Geschenken kommt, gibt es bei "Wer weiß denn sowas?" schon jede Menge Leckereien zum Lachen: Am Dienstag liefern sich die Comedians Paul Panzer und Kaya Yanar ein garantiert lustiges Rateduell. Und zum Wochenausklang versuchen Atze Schröder, der seit September die Comedy-Show "NightWash" moderiert und Özcan Cosar, der in diesem Jahr mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde, mit viel Humor das Wissensquiz für sich zu entscheiden. Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche beginnt mit dem wohl bekanntesten Vater-Tochter-Team des deutschen Sportjournalismus: Die Moderatoren Laura und Jörg Wontorra geben am Montag natürlich alles, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton den Sieg beim Rätseln einzufahren. Die beiden Skilegenden, die am Mittwoch bei Moderator Kai Pflaume zu Gast sind, mussten auf der Piste nie gegeneinander antreten, doch als ehemalige Skirennläufer steckt beiden der Siegeswille im Blut. Wie wird ihr rasantes Rate-Rennen zwischen Felix Neureuther und Markus Wasmeier im "Wer weiß denn sowas?"-Studio ausgehen? Am Donnerstag treten die Starköche Christian Rach und Johann Lafer ausnahmsweise mal nicht am Herd gegeneinander an. Ob die beiden Küchenprofis sich auch mit moderner Technik auskennen? Wer den Fingerabdrucksensor in seinem Smartphone effektiver nutzen will, sollte ...? a) nie mehr als einen Finger scannen b) denselben Finger trocken, feucht, kalt und warm abspeichern c) zusätzlich ein Foto von seinem Fingerabdruck scannen Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 2. bis 6. Dezember 2019 im Überblick: Montag, 2. Dezember - die Sportreporter Laura Wontorra und Jörg Wontorra Dienstag, 3. Dezember - die Comedians Paul Panzer und Kaya Yanar Mittwoch, 4. Dezember - die Skilegenden Felix Neureuther und Markus Wasmeier Donnerstag, 5. Dezember - die Star-Köche Christian Rach und Johann Lafer Freitag, 6. Dezember - die Comedians Atze Schröder und Özcan Cosar "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Das Wissensquiz vom 2. bis 6. Dezember 2019, um 18:00 Uhr im Ersten~

