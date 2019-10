ARD Das Erste

"Der letzte Bulle" bei "Wer weiß denn sowas?" - Kai Pflaume hat den Schauspieler Henning Baum zu Gast Das Wissensquiz vom 4. bis 8. November 2019, um 18:00 Uhr im Ersten

Die beiden Schauspieler und Kabarettisten aus dem "Heute Show"-Ensemble Dietrich Hollinderbäumer und Hans-Joachim Heist sorgen zum Wochenstart von "Wer weiß denn sowas?" für jede Menge Spaß beim Erraten der richtigen Quiz-Antworten.

Mit 15 Jahren hexten sie sich zum Kino-Erfolg: Mini-Hexe Bibi (Lina Larissa Strahl) und ihre Freundin Tina (Lisa-Marie Koroll) drehten gemeinsam vier erfolgreiche "Bibi und Tina"-Filme. Inzwischen sind sie aus dem Teenie-Alter rausgewachsen und zeigen am Dienstag an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, was sie bei Raten draufhaben.

Sein Bizeps misst 45 Zentimeter Umfang! Als durchtrainierter Ober-Macho Mick Brisgau ist Schauspieler Henning Baum ab 7. November in seiner Kult-Rolle als "Der letzte Bulle" im Kino zu sehen. Bereits am Mittwoch tritt er zum Rateduell gegen seinen Schauspielkollegen Heiner Lauterbach, der vor 33 Jahren im Kultfilm "Männer" ebenfalls als "Macho" seinen Durchbruch hatte, an.

Unter Schlagerfans zählen sie beide noch immer zu den beliebtesten Stars: Gitte Haenning, die bereits 1963 "'nen Cowboy als Mann" wollte und aktuell mit ihrem Programm "Meine Freunde, meine Helden, Ihre Gitte!" tourt und Stefan Zauner, der mit der "Münchener Freiheit" in den 80er und 90er Jahren riesige Erfolge feierte. In diesem Jahr erschien sein neues Album "Persönlich", das er mit seiner Ehefrau Petra Manuela aufgenommen hat.

Im TV-Film "Bingo im Kopf" war Schauspieler Henry Hübchen gerade im Ersten als der mit allen Wassern gewaschene Musik-Manager Siggi zu sehen. Sein Kollege Jürgen Vogel ist zur Zeit in der sechsteiligen Serien-Neuverfilmung von "Die Welle" auf Netflix als beeindruckender und verstörender Lehrer zu erleben. Sehr viel lustiger geht es zu, wenn die beiden Vollblutschauspieler zum Wochenausklang bei "Wer weiß denn sowas?" kuriose Fragen wie diese beantworten müssen:

Eine Feinstrumpfhose sitzt optimal, wenn ...?

a) sich ein Strumpfhosenbein über den Kopf ziehen lässt b) der Bund einen Fingerbreit unter dem Bauchnabel endet c) sich der Stoff rund fünf Zentimeter vom Bein wegziehen lässt

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 4. bis 8. November 2019 im Überblick:

Montag, 4. November - die Schauspieler und Kabarettisten Dietrich Hollinderbäumer und Hans-Joachim Heist Dienstag, 5. November - die Schauspielerinnen Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl Mittwoch, 6. November - die Schauspieler Henning Baum und Heiner Lauterbach Donnerstag, 7. November - die Sänger Gitte Haenning und Stefan Zauner Freitag, 8. November - die Schauspieler Henry Hübchen und Jürgen Vogel

