Erfolgreicher Auftakt für den "Der Irland-Krimi": 5,48 Millionen Zuschauer (18,6 Prozent Marktanteil) verfolgten gestern Abend "Die Toten von Glenmore Abbey", den ersten Film der neuen DonnerstagsKrimi-Reihe mit Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch als e Polizeipsychologin Cathrin Blake. Ihren zweiten Fall "Mädchenjäger" zeigt Das Erste am 31. Oktober 2019 um 20:15 Uhr und in der Wiederholung bei ONE am 2. (20:15 Uhr) und 4. November 2019 (23:55 Uhr) sowie online first in der ARD Mediathek ab 28. Oktober 2019 (20:15 Uhr) unter https://www.ardmediathek.de/daserste.

Derzeit werden in der irischen Hafenstadt Galway bereits zwei neue "Irland-Krimis" mit Désirée Nosbusch als Cathrin Blake gedreht. Im dritten Film behandelt die deutschstämmige Polizeipsychologin einen unter Schizophrenie leidenden Anwalt, der zu einer todbringenden Gefahr wird. Ihr vierter Fall konfrontiert Cathrin mit dem gewalttätigen IRA-Erbe der grünen Insel. An der Seite von Désirée Nosbusch spielen im deutsch-irischen Cast Mercedes Müller, Nathan O'Toole, Jonathan Delaney Tynan, Gavin Fullam, Roisin O'Neill, Abby May Fitzmaurice, Parnell Scott, Rafael Gareisen, Barry McKiernan, Vincent Walsh, Declan Conlon, Conor Delaney, Katie White, Will Irvine, Conan Sweeny u. v. a. Die Dreharbeiten an der Westküste Irlands dauern bis zum 22. November 2019 an.

"Der Irland-Krimi" ist eine Produktion der good friends Filmproduktion (Produzentin: Sabina Arnold) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt wieder Grimme-Preisträger Züli Aladag, hinter der Kamera steht erneut Roland Stuprich. Die Drehbücher stammen von Marianne Wendt und Christian Schiller, die auch die Bücher zu den ersten beiden Filmen schrieben. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).

