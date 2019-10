ARD Das Erste

In der 3000. Folge "Rote Rosen" am 28. Oktober 2019 ab 14:10 Uhr verabschiedet sich "Hilli" (Gerit Kling) nach einem Happy End aus Lüneburg. Am Tag darauf feiert Claudia Schmutzler in der Hauptrolle als Astrid Richter ihr Debüt im neuen Kapitel der beliebten Daily Novela.

In 200 neuen Folgen steht Astrid vor der Entscheidung ihres Lebens: Soll sie den sicheren Lebensweg für eine "unmögliche Liebe" verlassen"? Bei einem Geschäftsbesuch in Lüneburg läuft sie in den Weg des jungen Radfahrers Alexander (Philipp Oliver Baumgarten), der dabei zu Boden geht. Trotz des Schrecks ein magischer Moment. Kurz scheint die Welt stillzustehen ... Sie sollen sich schon bald wiedersehen, denn Alex stellt sich als Neffe ihres alten Freundes Henning (Herbert Ulrich) heraus. Aber mehr als 15 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Astrid und Alexander. Soll sie diese Liebe mit Hindernissen wagen? Astrid muss gegen ihre eigenen Ängste und die Vorbehalte ihrer Umgebung für ihre Liebe kämpfen.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).

