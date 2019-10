ARD Das Erste

Das Erste: "Endlich Freitag im Ersten": Die Culture-Clash-Komödie "Servus, Schwiegersohn!" mit Adnan Maral in der Hauptrolle

am 11. Oktober 2019, um 20:15 Uhr Toni Freitag (Adnan Maral) ist ein stolzer Familienvater, tüchtiger Handwerksunternehmer, aktives Mitglied im Schützenverein und vor allem eines: Bayer aus ganzem Herzen! Dass Toni eigentlich sein Spitzname ist und der Nachname Freitag von seiner Ehefrau Anne (Jule Ronstedt) stammt, das hat er ebenso wie seine türkische Herkunft nachhaltig verdrängt. Natürlich wünscht sich Toni für seine Tochter Franzi (Lena Meckel) ein bayerisches Mannsbild als Schwiegersohn, am liebsten den Dorfpolizisten Bene (Marco Bretscher-Coschignano). Seine frisch verliebte Tochter möchte jedoch kurzentschlossen ihre Urlaubsbekanntschaft Osman Göker (Aram Arami) aus Berlin heiraten. Ein türkischer Schwiegersohn? Das geht für Toni gar nicht! Jetzt ist guter Rat teuer, um den ebenso gutaussehenden wie charmanten IT-Studenten wieder loszuwerden. Unter der Regie von Mike Marzuk und nach dem Drehbuch von Mike Viebrock und Enno Reese sind in weiteren Rollen Orhan Güner, Siir Eloglu, Michael A. Grimm, Justus Schlingensiepen, Fred Stillkrauth und viele mehr zu sehen. Hinter der Kamera stand Diethard Prengel. Das Erste zeigt "Servus, Schwiegersohn!" am Freitag, 11. Oktober 2019, um 20:15 Uhr und ONE in Wiederholung am 17. (14:20 Uhr), 18. (7:45 Uhr) und 20. Oktober (12:05 Uhr). "Servus, Schwiegersohn!" ist eine Produktion der YALLA Productions GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Adnan Maral und Franziska Maral. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Sascha Schwingel (ARD Degeto). Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/ Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

