"TALK am Dienstag" ab 24. September 2019 um 22:45 Uhr im Ersten Zum Auftakt die "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt

Unter dem neuen Label "TALK am Dienstag" begrüßen am 24. September Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt mit der "NDR Talk Show" die Zuschauerinnen und Zuschauer des Ersten aus Hamburg.

"NDR Talk Show" am Dienstag, 24. September 2019, 22:45 Uhr Die Gäste: Michael Mittermeier, Comedian Flemming Pinck, Chorgründer, und die Hamburger Goldkehlchen Stephanie zu Guttenberg, ehem. Präsidentin der Initiative "Innocence in Danger" Lukas Pohland, Opfer von Cybermobbing, Gründer einer Telefon-Hotline für Opfer von Cybermobbing Roland Kaiser, Sänger Franziska van Almsick, ehemalige Profi-Schwimmerin Anton Dalichau, Transgender Felix Neureuther, ehemaliger Profi-Skirennläufer

"Hier spricht Berlin" heißt die neue Sendung, die Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer erstmals am 1. Oktober 2019 aus der Hauptstadt präsentieren. Am 8. Oktober lädt Bettina Böttinger in den "Kölner Treff" ein, gefolgt von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo mit "3nach9" am 15. Oktober aus Bremen.

www.daserste.de/talk-am-dienstag

