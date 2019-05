ARD Das Erste

Das Erste: "Wer weiß denn sowas" - Erfolgreichste Staffel seit Sendestart 2015

München (ots)

Frank Beckmann: "'Wer weiß denn sowas?' punktet auch in der jungen Zielgruppe und liefert zudem Schub für die Serien im Anschluss"

Durchschnittlich 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren in dieser Staffel von "Wer weiß denn sowas?" seit dem 1. Oktober 2018 dabei, wenn Kai Pflaume seinen beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton sowie den prominenten Gästen knifflige Fragen stellte. Das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,3 Prozent. Heute, am 3. Mai 2019, um 18:00 Uhr, wird die letzte Folge dieser Staffel mit den Gästen Gunther Emmerlich und Günter Wewel ausgestrahlt.

Monat für Monat konnten die Reichweiten von "Wer weiß denn sowas?" zulegen. So sahen im Oktober bis Dezember 2018 durchschnittlich 3,12 Millionen Zuschauer zu, das Format erzielte einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Den Bestwert in absoluten Zahlen erreichte die Sendung am 25. März mit 4,02 Millionen Zuschauern. Den höchsten Marktanteil erzielte die Ausgabe vom 25. April mit 21,8 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte "Wer weiß denn sowas?" seine Beliebtheit steigern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format 9,1 Prozent Marktanteil bei einem Spitzenwert von 12,8 Prozent.

Frank Beckmann, Koordinator ARD-Vorabend: "Ich gratuliere Kai Pflaume und seinem Team nicht nur zu dieser Rekordstaffel, sondern auch zu den höchsten Marktanteilen auf dem Sendeplatz seit mehr als 15 Jahren. Insgesamt feiert der Vorabend ein Zehnjahres-Hoch! Aus meiner Sicht kann es so weitergehen!"

Im Vordergrund des beliebten Ratespiels steht der Spaß. Moderator Kai Pflaume stellt skurrilen Fragen aus allen Bereichen des Lebens, die die prominenten Gäste mit Unterstützung von den beiden Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker richtig beantworten müssen.

Die ARD Quiz App wurde im Juli 2017 präsentiert. Mittlerweile haben sich über 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform registriert, auf der sie attraktive Mit- und Nachspielangebote für Quizshows des Ersten und der Dritten Programme finden.

Ab kommenden Montag, 6. Mai 2019, um 18:00 Uhr lädt Jörg Pilawa zum "Quizduell".

