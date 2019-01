ARD Das Erste

Schauspiel-Stars, Topmodels und Sporthelden kämpfen um den Sieg bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 21. bis 25. Januar 2019 um 18:00 Uhr im Ersten

Die neue Quizwoche startet mit zwei tollen Schauspiel-Paarungen: Am Montag begrüßt Moderator Kai Pflaume den österreichischen "Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer und seine österreichische Schauspielkollegin Ulrike Beimpold, bevor am Dienstag Natalia Wörner und Stephanie Stumph um möglichst hohe Gewinne für ihre Unterstützer im Publikum spielen.

Zur Wochenmitte wollen "Germany's Next Topmodel" von 2015, Vanessa Fuchs, und das amtierende "Top-Model" von 2018, Toni Dreher, beweisen, dass sie neben Schönheit auch Köpfchen besitzen, wenn sie zum Wettstreit um die richtigen Antworten auf Fragen aus zwölf Kategorien antreten.

Sportlich wird's am Donnerstag, wenn der amtierende Europameister im Zehnkampf, Arthur Abele, gegen den Kugelstoß-Weltmeister David Storl bei "Wer weiß denn sowas?" um den Quiz-Sieg kämpft.

Zum Wochenausklang zeigen die Sänger Lou Bega und Isabel Varell an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton, dass sie nicht nur musikalisch eine Menge drauf haben, sondern auch viel Spaß am Erraten der Antworten auf clevere Fragen wie diese:

Wer Himbeeren oder Brombeeren für den späteren Verzehr einfrieren möchte, sollte sie am besten ...? a) auf einem Teller liegend einfrieren b) kurz in Zuckerwasser blanchieren c) mit Öl und Zitronensaft einsprühen Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. Januar 2019 im Überblick: Montag, 21. Januar - die Schauspieler Harald Krassnitzer und Ulrike Beimpold Dienstag, 22. Januar - die Schauspielerinnen Natalia Wörner und Stephanie Stumph Mittwoch, 23. Januar - "Germany's Next Topmodels" Vanessa Fuchs und Toni Dreher Donnerstag, 24. Januar - der Zehnkampf-Europameister Arthur Abele und der Kugelstoß-Weltmeister David Storl Freitag, 25. Januar - die Sänger Lou Bega und Isabel Varell

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

