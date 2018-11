München (ots) - Jede Menge Lacher sind garantiert, wenn zum Start der neuen Quiz-Woche das amüsante Traumpaar Annette Frier und Christoph Maria Herbst gegeneinander antritt. Unter dem Namen "Die Söhne Hamburgs" stehen sie als "Best-Ager-Boyband" zu dritt auf der Bühne - in Kai Pflaumes Quizshow "Wer weiß denn sowas?" geben sie zu zweit alles: Soulman Stefan Gwildis und Tasten-Wizzard Joja Wendt wollen am Dienstag möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum erspielen. Saukomisch verspricht es am Mittwoch zu werden, wenn die Comedians Rüdiger Hoffmann und Chris Tall um die Beantwortung skurriler Fragen aus 12 Kategorien ringen. Mit Florian David Fitz und Edin Hasanovic kämpfen am Donnerstag zwei Shootingstars der deutschen Schauspielerriege um den Sieg im Quizshow-Studio, bevor zum Wochenausklang die Schauspielstars Anja Kruse und Sigmar Solbach noch mal alles geben, um an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton zu gewinnen.

Dazu müssen die Prominenten clevere Fragen wie diese beantworten: Mit #31# wird am Handy ...? a) die Kamera deaktiviert b) eine E-Mail-Weiterleitung eingerichtet c) die Rufnummer beim Telefonieren unterdrückt Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 3. bis 7. Dezember 2018 im Überblick: Montag, 3. Dezember - die Schauspieler Annette Frier und Christoph Maria Herbst Dienstag, 4. Dezember - die Musiker Joja Wendt und Stefan Gwildis Mittwoch, 5. Dezember - die Comedians Rüdiger Hoffmann und Chris Tall Donnerstag, 6. Dezember - die Schauspieler Florian David Fitz und Edin Hasanovic Freitag, 7. Dezember - die Schauspieler Anja Kruse und Sigmar Solbach

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos über www.ard-foto.de

