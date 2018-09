München (ots) - Auf Rügen fiel erneut die Klappe für "Praxis mit Meerblick": Die erfolgreiche Reihe mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle wird für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" produziert und geht mit Folge 6 "Auf zu neuen Ufern" (AT) in die nächste Runde. Der schwere Schicksalsschlag macht Nora Kaminski noch immer zu schaffen, nur langsam kehrt wieder Normalität bei der Ärztin ein. Und auch die Übernahme der Praxis von Dr. Freese gestaltet sich schwerer als gedacht ...

Inszeniert wird "Auf zu neuen Ufern" (AT) von Joseph Orr, das Drehbuch stammt von Anja Flade-Kruse. Gedreht wird noch bis zum 6. Oktober 2018 in Berlin, auf der Ostseeinsel Rügen (Sassnitz) und in Stralsund. An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Benjamin Grüter, Dirk Borchardt, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Anne Werner, Patrick Heyn, Petra Kelling, Michael Kind, Bo Hansen, Luise Helm, Johannes Kühn und viele mehr.

Zum Inhalt:

Nora (Tanja Wedhorn) ist Multitasking eigentlich gewohnt. Doch jetzt kommt sogar die stresserprobte Ärztin an ihre Grenzen: Sie muss alleine die Patienten versorgen, die Buchhaltung machen und das Geld aufbringen, um die Praxis auf Rügen zu übernehmen. Immer mehr bereut Nora den Rauswurf von Schwester Mandy (Morgane Ferru). Auch die Suche nach einem Partner für die Praxis ist schwerer als gedacht. Wie ein Wunder erscheint da die Bewerbung von Dr. Stresow (Benjamin Grüter), einer Koryphäe aus der Schweiz. Dass er ernsthaft vorhat, bei einer Ärztin ohne Doktortitel zu arbeiten, kann sich Nora nicht vorstellen. Seltsam findet sie auch, dass ihr "Ex" Peer (Dirk Borchardt) schon wieder auf der Insel auftaucht. Sein Angebot, beim Praxiskauf für sie zu bürgen, lehnt Nora ab. Als die Bank aussteigt, geht es aber nicht mehr ohne Hilfe.

"Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Hinter der Kamera steht Günter Handwerker. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).

Foto über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Myriam Thieser,

Tel: 069 / 1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.de



Studio Hamburg Produktion Gruppe GmbH, Alexa Rothmund,

Tel: 040 / 6688-4801, E-Mail: arothmund@studio-hamburg.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell