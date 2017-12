Das Erste: Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck Am Sonntag, 17. Dezember 2017, um 00:05 Uhr

München (ots) - Geplante Themen:

Der Geniestreich des Jahres: "Tyll" von Daniel Kehlmann Selten gibt es historische Romane, die so viel Gegenwart atmen: Daniel Kehlmann hat mit "Tyll" in diesem Herbst eine geniale Geschichte über den Dreißigjährigen Krieg vorgelegt. In die Schreckensjahre zwischen 1618 und 1648 projiziert er die legendäre Figur des Tyll Ulenspiegel, der als Gaukler, Seiltänzer und Jongleur durch Deutschland zieht. Kehlmann entwirft das Panorama einer Zeit zwischen Aufbruch und Aberglaube, einer Zeit, in der sich Europa selbst zerfleischt und in der vom König bis zum Bettler alle in ihrem jeweiligen Wahn leben. Kehlmanns Sprache ist dabei so lebendig, sein Erzählen so klug und ironisch, dass man in vielen Situationen auch den Wahnsinn unserer Zeit entdecken kann - ohne dass der Roman jemals die Epoche des Dreißigjährigen Kriegs verlässt. Ein Lese- und Denkvergnügen, das in diesem Bücherjahr seinesgleichen sucht. Mythos El Dorado: "Die goldene Stadt" von Sabrina Janesch Er war ein Abenteurer der Kolonialzeit, der Entdecker von Machu Picchu und ein findiger Geschäftsmann: der Rheinländer Rudolph August Berns, der sich in Lateinamerika Augusto R. Berns nannte. 1887 heißt es, er habe die verlorene Stadt der Inka gefunden - und die Welt rätselt, ob dieser Ort womöglich das berühmte "El Dorado" ist. Sabrina Janesch erzählt in "Die goldene Stadt" das Leben dieses Mannes nach, der schon im Rhein Gold wusch und sich von Alexander von Humboldt für seine Expeditionspläne beraten ließ. Ein farbiger großer Roman über eine der schillerndsten Figuren des 19. Jahrhunderts - höchste Zeit, diese vergessene Geschichte neu zu entdecken. Denis Scheck empfiehlt: "Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er?" von Peter Krauss1717, ein wunderbar gestaltetes Handwörterbuch der Vogellaute - oder, wie der Autor es nennt, "Bestandaufnahme eines aussterbenden Wortschatzes". Und last not least kommentiert Denis Scheck die aktuelle SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch.

"Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrisch

Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR), Armin Kratzert (BR), Susanne Schettler (WDR)

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell