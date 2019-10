DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

Erste DEG-Finanzierung in Indonesischer Rupie

- Bis zu 15 Mio. EUR für PT Trihamas Finance - Finanzierung gewerblicher Fahrzeuge für Kleinunternehmer - Beitrag zu Marktentwicklung und lokalem Einkommen

Indonesiens Wirtschaft ist in den letzten Jahren stabil gewachsen. Neben ausreichender Infrastruktur fehlt es lokalen Unternehmen jedoch vielfach an langfristigen Finanzierungen. Hier setzt ein Darlehen der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH für das lokale Unternehmen PT Trihamas Finance (Trihamas) an. Trihamas finanziert vorrangig gewerbliche Fahrzeuge für Kleinunternehmer. Als erster internationaler Geldgeber stellt die DEG Trihamas eine Finanzierung in Indonesischer Rupie von umgerechnet bis zu 15 Mio. EUR bereit. Das Darlehen in Lokalwährung ermöglicht dem indonesischen Unternehmen den Ausbau seiner Tätigkeit, zugleich wird das Wechselkursrisiko reduziert.

Seit 2001 fokussiert sich Trihamas darauf, Kleinunternehmern den Kauf gewerblicher Fahrzeuge wie Kleinlastwagen oder Minibussen zu finanzieren. Mit diesem Nischengeschäft ist das Unternehmen mittlerweile auf Wachstumskurs. Die durchschnittliche Darlehensgröße für die finanzierten Fahrzeuge liegt bei umgerechnet 5.000 USD. Trihamas hat aktuell 50 Filialen, die meisten davon auf Indonesiens bevölkerungsreichsten Inseln Java und Sumatra. Neukunden gewinnt das Unternehmen auch über die Zusammenarbeit mit Autohändlern, die potenzielle Fahrzeugkäufer auf die Möglichkeit einer Finanzierung hinweisen. Rund 28.000 Kunden hat Trihamas bereits den Kauf eines Fahrzeugs ermöglicht. Weiteres Wachstum will das Unternehmen nicht nur mit neuen Filialen erschließen, sondern auch über die Entwicklung von Online-Vertriebskanälen.

"Als erster internationaler Finanzierer stellen wir Trihamas langfristiges Kapital bereit und ermöglichen unserem Kunden so weiteres Wachstum. Zudem tragen wir dazu bei, dass Kleinunternehmer in Indonesien mobiler werden und Einkünfte für sich und ihre Familien erzielen können. Und nicht zuletzt haben wir unser Angebot an Lokalwährungen mit dieser ersten Finanzierung in Indonesischer Rupie weiter ausgebaut", so Monika Beck, Mitglied der Geschäftsführung der DEG.

"Seit zwei Jahrzehnten finanzieren wir Kleinunternehmen mit dem Ziel ihr Geschäft voranzubringen und Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Wir freuen uns darauf, mit einem renommierten internationalen Finanzierungsinstitut wie der DEG eine Partnerschaft einzugehen. Das Darlehen in Indonesischer Rupie beschleunigt unser Wachstum ebenso wie das das der lokalen Unternehmer, die wir unterstützen", so Gerardus Kusmo, Geschäftsführender Direktor von Trihamas. Derzeit arbeiten rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Trihamas. Das Unternehmen trägt zur Marktentwicklung bei und erwirtschaftet lokales Einkommen.

Die DEG ist bereits seit 1972 in Indonesien tätig und seit 1988 mit einem Außenbüro in Jakarta vertreten. Sie hat dort Investitionen im lokalen Finanzsektor sowie im verarbeitenden Gewerbe finanziert. Darlehen in lokaler Währung bietet die DEG neben Indonesien aktuell in China, Indien, Mexiko, den Philippinen, Südafrika und der Türkei an.

