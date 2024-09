Genossenschaft Deutscher Brunnen eG

Mineralbrunnen: Pionier der Kreislaufwirtschaft feiert 25. Geburtstag

Am 29. September feiert das PETCYCLE-System der deutschen Mineralbrunnen seinen 25. Geburtstag. PETCYCLE ist ein Pioniersystem der Kreislaufwirtschaft. Es wurde 1999 lange vor der flächendeckenden Einführung von Rücknahmeautomaten und dem Pflichtpfand auf Einweggebinde als innovatives Stoffkreislaufsystem für PET-Getränkeflaschen in Deutschland etabliert. Getragen wird das geschlossene Wertstoffkreislauf-System durch mehr als 50 Getränkeabfüller sowie rund 20 PET-Preform-Hersteller, Entsorgungsunternehmen, Rezyklat-Lieferanten, Maschinenbauer und weitere Service-Partner. Bundesweit sind bei den mehr als 70 vorwiegend mittelständischen Firmen über 10.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Das PETCYCLE-System kombiniert PET-Einwegflaschen mit Mehrwegkästen, in denen die Flaschen verkauft und wieder zurückgenommen werden. Die Mehrwegkästen bildeten die Grundlage dafür, ein Kreislaufsystem aufbauen zu können. Erkennungszeichen für PETCYCLE-Flaschen ist der 8- bzw. 12-eckige Ring am Flaschenhals. Effizient war das System von Anfang an, indem auf die seit Jahrzehnten etablierte Mehrweglogistik in Kooperation mit dem Getränkefachgroßhandel und dem Einzelhandel gesetzt wurde. Wer beim Einkauf zum PETCYCLE-Kasten greift, merkt kaum, dass es sich um ein Pioniersystem der Kreislaufwirtschaft handelt. Denn der Getränkekasten gehört in Deutschland zum Einkaufsalltag.

PETCYCLE hat darüber hinaus neue Kooperationsformen für mittelständische Unternehmen aufgebaut. Durch die Integration aller Partner der Lieferkette ist ein Netzwerk entstanden, in dem Mineralbrunnen, Preform- und Kastenhersteller sowie Maschinenbauer bis heute eng miteinander zusammenarbeiten. Ging es in den ersten Jahren primär um den Aufbau des Systems, stehen heute vor allem Nachhaltigkeitsthemen auf der Agenda - aus dem Innovationsnetzwerk ist auch ein Netzwerk für Nachhaltigkeit geworden.

Heute setzt PETCYCLE Maßstäbe für die Kreislaufwirtschaft: 99,4 % beträgt die Rücklaufquote des Kreislaufsystems. Sie liegt damit noch über der ohnehin hohen Rücklaufquote bei bepfandeten Einwegverpackungen in Deutschland. Ebenso ist das System mit bei der stofflichen Verwertungsquote führend. Sie beträgt gleichfalls mehr als 99 %, wie die jährlich veröffentlichten Mengenstromnachweise belegen. Die durchschnittliche Rezyklatquote bei den Flaschen liegt bei rund 81 %. Das ist etwa doppelt so hoch wie die durchschnittliche stoffliche Recyclingrate von Kunststoffen in Deutschland. Die Kennzahlen von PETCYCLE sind so eine Benchmark für ein nachhaltiges Kreislaufverpackungssystem.

Im Getränkemarkt repräsentiert das PETCYCLE-System rund 10% der Füllungen von Mineralwasser und Mineralwassererfrischungsgetränken und wird als Tochterunternehmen der Genossenschaft Deutscher Brunnen mit ihren etablierten Glas- und PET- Mehrwegsystemen geführt.

