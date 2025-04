Bauer Media Group

Bauer Media Group schließt Übernahme von Clear Channel Europe-North ab

Die Bauer Media Group (BMG) hat Clear Channel Europe-North ("Clear Channel Europe") übernommen. Clear Channel Europe ist ein bedeutender Player im Bereich Out-of-Home ("OOH"). Alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Auflagen zur Übernahme liegen vor bzw. sind erfüllt.

Die Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein der Konzernstrategie der Bauer Media Group. Sie stärkt das Kerngeschäft im Medienbereich und erschließt zugleich neue digitale Wachstumsfelder. Der dritte Geschäftsbereich wird als "Bauer Media Outdoor" integriert und erweitert das Angebot des Hamburger Medienkonzerns neben Audio und Publishing um den Bereich Out-of-Home-Werbung.

Mit der Übernahme unterstreicht Bauer Media den Anspruch, hochwertige kommerzielle Medienangebote zu schaffen und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Werbepartner und Kunden profitieren künftig von einer größeren Reichweite und vielfältigeren Möglichkeiten - mit 200 Zeitschriftenmarken, 150 Audiomarken und 110.000 Out-of-Home-Werbeflächen.

Yvonne Bauer, Chair of the Board der Bauer Media Group: "In unserem 150. Jubiläumsjahr schlagen wir ein neues, vielversprechendes Kapitel unserer Unternehmensgeschichte auf und heißen das hochqualifizierte Team von Clear Channel Europe herzlich willkommen. Diese strategische Akquisition treibt unsere Konzernstrategie und unsere digitale Transformation maßgeblich voran. Durch Bauer Media Outdoor eröffnen wir Marken, Werbetreibenden und Partnern europaweit bis zu 350 Millionen Consumer Touchpoints in 16 europäischen Märkten. Damit ermöglichen wir wirkungsvollere Werbekampagnen mit kreativeren und innovativeren Möglichkeiten in den Bereichen Audio, Publishing und Outdoor."

Justin Cochrane, CEO von Bauer Media Outdoor: "Wir freuen uns sehr darüber, Teil von Bauer Media zu werden. Wir möchten unser Geschäft durch nachhaltige Innovationen, eine größere Reichweite und Kreativität ausbauen. In der nächsten Zeit geht es weiter wie gewohnt. Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen von Bauer Media zusammenzuarbeiten. Außerdem werden wir sorgfältig auf die Wünsche unserer Kunden und Partner eingehen, um auch in Zukunft außergewöhnliche Werbe- und Infrastrukturlösungen anbieten zu können."

Über die Bauer Media Group

Wir sind ein Medienunternehmen, das sich darauf fokussiert, Content für Millionen von Menschen in ganz Europa zu erstellen. Unser Angebot umfasst Print- und Online-Publikationen, Audio-Entertainment, Out of Home-Werbung sowie Investitionen in andere mediennahe Bereiche. Mit fast 500 Millionen verkauften Magazinen pro Jahr sind wir einer der größten Verlage Europas. Von Frauen- und Promi-Zeitschriften über TV-Magazine bis hin zu Food- und Special-Interest-Titeln: Sowohl gedruckt als auch digital publizieren wir einige der beliebtesten Medienmarken. Gleichzeitig erreichen wir wöchentlich über 61 Millionen Hörerinnen und Hörer und betreiben über 150 Radio- und Podcast-Marken quer durch Europa. Zudem ist Bauer Media Outdoor mit mehr als 100.000 Werbeflächen eines der führenden Unternehmen für Außenwerbung in Europa. Als Familienunternehmen in der fünften Generation legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertes Handeln. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere mehr als 12.000 Mitarbeitenden jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die den Alltag der Menschen bereichern. Weitere Informationen unter www.bauermedia.com.

Über Bauer Media Outdoor

Bauer Media Outdoor ist ein bedeutender Anbieter von Out-of-Home-Werbung im europäischen Medienbereich und verfügt über mehr als 100.000 Werbeflächen in den folgenden zwölf europäischen Ländern: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen stellt auch wichtige öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen bereit, wie z. B. Wartebereiche an Bushaltestellen, Telefonzellen und Mobilitätslösungen für Städte. Weitere Informationen unter www.clearchanneleurope.com.

