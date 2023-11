F.A.Z.-Institut

Der „Sustainable Future Award 2023" geht an Heinz-Jürgen Bertram und Bernhard Kott

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire)

F.A.Z.-Institut und Cision Germany verleihen den Preis an Symrise / Rückblickende Analyse ermittelt glaubwürdiges und vorbildliches Verhalten als nachhaltiges Unternehmen

Der „Sustainable Future Award" von F.A.Z.-Institut und Cision Germany geht in diesem Jahr an Dr. Heinz-Jürgen Bertram, den Vorstandsvorsitzenden von Symrise AG, sowie an Bernhard Kott, dem Leiter Konzernkommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement (CSO). Der Preis basiert auf einer mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung durch den Medienanalysepartner Cision, bei der die Glaubwürdigkeit von Manageraussagen überprüft wurde. Ein Augenmerk liegt dabei auf einer zuverlässigen Umsetzung von Unternehmensversprechen.

In der Begründung heißt es:

„Haltung zeigen funktioniert nicht mehr allein durch Kommunikation. Kommunikativ muss zwar weiterhin Stellung zu ökologisch und auch vermehrt sozialer Nachhaltigkeit genommen werden, allerdings müssen den Statements der letzten Jahre nun Taten folgen. Symrise nutzt hier verschiedene Bewertungsskalen mit externer Validierung. Außerdem setzt das Unternehmen bei seiner internen Aufstellung sowie in der Nachhaltigkeitskommunikation auf Beständigkeit. Haltung zeigen wird jedoch auf den zahlreichen Kanälen von Social Media umso relevanter. Symrise geht dabei mit gutem Beispiel voran.

In der Nachhaltigkeitskommunikation fallen ca. 76 Prozent auf Umweltthemen, rund 24 Prozent auf soziale Themen. Symrise geht über die klassischen Themen der Branche (z. B. Frauenquote) hinaus und bezieht Stellung zu weiteren Aspekten, um bleibende Werte für alle Stakeholder zu schaffen. Mit ihrer bewussten Kommunikation über die sozialen Medien, insbesondere LinkedIn, Twitter und Instagram, verleiht Symrise den Nachhaltigkeitsmaßnahmen Transparenz und postet regelmäßig Updates zu wesentlichen Themen, wie Klimaschutz, Biodiversität oder globalen Partnerschaften ."

Der promovierte Chemiker Heinz-Jürgen Bertram wurde 2006 in den Vorstand berufen und ist seit August 2009 Vorstandsvorsitzender des DAX-Unternehmens. Bernhard Kott ist nicht nur der Kommunikationsleiter bei Symrise, sondern bekleidet auch die Funktion des Chief Sustainability Officers. Ein ganzheitlicher Transformationsplan sowie 150 Nachhaltigkeitsbotschafter/innen und -verantwortliche sorgen für die interne Umsetzung der Nachhaltigkeitsprinzipien und die Verankerung von Nachhaltigkeitsstrategien im gesamten Unternehmen. Die Früchte dieser Arbeit wurden bereits mit Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit (für Biodiversität und den nachhaltigen Anbau natürlicher Rohstoffe), oder mit einer AAA-Bewertung des internationalen CDP-Nachhaltigkeitsrankings.

Der „Sustainable Future Award" wird gemeinsam an Dr. Heinz Jürgen Bertram und an Bernhard Kott im Rahmen der „Responsible Leadership Konferenz" am 22. November 2023 verliehen. Die Konferenz findet in der BMW Welt in München statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300 Teilnehmer vor Ort und digital dabei sein. Werfen Sie gerne einen Blick auf das Programm und frühere Veranstaltungen: https://www.responsibleleadership.de/

Die diesjährigen Preisträger folgen Markus Krebber und Stephanie Schunck von RWE, die den Preis 2022 entgegengenommen haben. Stephanie Schunck, die Leiterin Konzernkommunikation und Energiepolitik der RWE AG, hält die Laudatio.

Die Symrise AG ist ein börsennotierter Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund-und Wirkstoffensowie natürlichen Zutaten. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Original-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell