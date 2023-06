RTLZWEI

Heute geht es los! Start der neuen Staffel mit einer Doppelfolge

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

München (ots)

Daniela, Lucas und Sophia bleiben auf der Sonneninsel Mallorca

Küchendrama und Geburtstagsstimmung zur Primetime

Staffelbeginn mit einer Doppelfolge am 21. Juni, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Staffelauftakt im Hause Katzenberger/Cordalis: Und zwar zu Hause auf Mallorca! Nach langem hin und her haben sich Daniela, Lucas und Sophia dazu entschieden auf der Sonneninsel zu bleiben. Da sich in Deutschland kein passendes Domizil finden lässt, soll nun die Wohnung auf Mallorca richtig gemütlich gemacht werden. Welche Herausforderungen hier noch auf Daniela und Lucas warten und was neben der Renovierung sonst noch alles ansteht, gibt es heute, am 21. Juni 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Daniela und Lucas möchten es sich auf Mallorca so richtig gemütlich machen. Doch was genau alles verändert werden soll, sorgt für Diskussionsstoff. Pinkes und kuscheliges Wohnkonzept trifft auf cleanen und durchgestylten Küchen-Chic. Außerdem steht Danielas 36. Geburtstag an, der ganz im Motto "Think pink" gefeiert wird. Das Highlight der Party: Zwei Flamenco-Tänzer, die dem Partyvolk ordentlich einheizen. Neben Danielas Geburtstagswünschen hat auch Tochter Sophia einen Herzenswunsch: Sie träumt von einem kleinen Hund. Lucas lässt sich doch noch dazu bringen, mit seinen beiden Frauen in ein Tierheim zu fahren. Ob sich die beiden Mädels durchsetzen und es mit einem neuen Familienmitglied nach Hause geht?

Der Red Carpet ruft! Für Daniela und Lucas geht es zum "Charity Red Carpet" zugunsten von Kindern. Voller Vorfreude gibt es nur noch ein Problem zu lösen: Welches Outfit soll die Katze auf dem roten Teppich tragen? Nach einem erfolgreichen Abend und einer umso erfolgreicheren Aftershow-Party geht es für die beiden am nächsten Tag zum "Aerial Yoga". Die besondere Kunst des Yogas in Tüchern hört sich himmlisch an, entpuppt sich aber recht schnell als ziemlich anstrengendes Unterfangen. Zurück auf Mallorca geht es für Daniela rasant weiter: Die erste Kostprobe ihres neuen Songs ist da! Ob der neue Hit den Vorstellungen entspricht? Außerdem geht es gemeinsam mit Töchterchen Sophia ins Piercing-Studio. Mit welchen Schmuckstücken die Mädels den Laden verlassen bleibt abzuwarten.

Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", zehn neue Folgen ab 21. Juni um 20:15 Uhr, immer mittwochs bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.

Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

