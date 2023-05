RTLZWEI

"Genial daneben" und "Promi Game Night" ab Donnerstag bei RTLZWEI

München (ots)

Kult-Ratesendung "Genial daneben" kehrt zurück ins Fernsehen

"Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum!" feiert Premiere

Start der Ausstrahlung am Donnerstag, 4. Mai, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Am Donnerstag dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf gute Shows und gute Laune freuen. Zuerst kehrt ab 20:15 Uhr die Kult-Ratesendung "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder zurück ins deutsche TV-Programm. Fünf prominente Gäste versuchen wieder, kuriose Fragen aus dem Bereich des Allgemeinwissens zu lösen. Im Anschluss feiert bei RTLZWEI ab 21:15 Uhr die "Promi Game Night" ihre Premiere, die von Caroline Frier moderiert wird. Adaptiert wurde das Format von der US-amerikanischen NBC-Serie "Hollywood Game Night".

"Genial daneben":

Die Comedy-Rateshow "Genial daneben" kehrt am Donnerstag endlich zurück ins deutsche Fernsehen. Moderator Hugo Egon Balder stellt fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich des Allgemeinwissens, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort.

In der ersten Folge zerbricht sich unter anderem Michael Mittermeier den Kopf an einem sardischen Wildschwein. Simon Pearce verzweifelt an Boxern aus Sylt und Guido Cantz an Hugo Egon Balder. Hobby-Ornithologe Wigald Boning versucht zu lösen, was zu lösen ist. Hella von Sinnen ist nicht nur die laute Stimme der Vernunft, sondern wie immer hervorragend gekleidet.

"Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum":

In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre treten zwei Teams, bestehend aus je zwei Promis und einem nicht-prominenten Teilnehmenden, in witzigen Spielen gegeneinander an. Dabei gilt es, möglichst viele Punkte einzusammeln. Denn nur das Team, das am Ende die Nase vorn hat, kann den Traum des nicht-prominenten Mitglieds mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro erfüllen. Moderiert wird die Show von Komikerin und Schauspielerin Caroline Frier.

Lisa Feller und Martin Klempnow spielen am Donnerstagabend für Friseurmeisterin Anita aus Gelsenkirchen. Lola Weippert und Matthias Mester zeigen derweil vollen Einsatz für Zumba-Trainer Adrian aus Hamburg. In fünf witzigen Runden duellieren sich die zwei Teams unter anderem in einem überdimensionalen Bällebad oder geben alles im Spiel gegen eine tickende Popcorn-Zeitbombe. Die Emmy prämierte NBC-Serie "Hollywood Game Night" wird weltweit von NBCUniversal Formats lizenziert, das zu Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört.

Produziert werden die Shows "Genial daneben" und "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum" von der Constantin Entertainment GmbH.

Ab 4. Mai, jeden Donnerstag bei RTLZWEI: Gute Shows und gute Laune mit "Genial daneben" ab 20:15 Uhr und der "Promi Game Night" ab 21:15 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Folgen jeweils 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.

