"Die Schlagerboys" mit ihrem nächsten Hit "24 Stunden"

"Die Schlagerboys" sind zurück mit einer neuen Single und frischem Sound

Der Song "24 Stunden" überzeugt mit angesagten Dance-Grooves und Soundqualität

"24 Stunden" ist ab Freitag, den 31. März 2023, erhältlich

Der lässige Song "24 Stunden" vom deutsch/niederländischen Schlager-Pop-Duo "Die Schlagerboys" geht direkt ins Ohr und so schnell auch nicht mehr aus dem Kopf. Mitch und Dominic produzieren poppige Schlagersongs mit neuem und frischem Sound. Das Duo möchte an die bereits bestehenden sehr erfolgreichen Schlager-Kombinationen anknüpfen und diese jetzt in eine junge Zielgruppe übertragen. "24 Stunden" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 31. März, im Vertrieb von Universal Music.

"Die Schlagerboys" Mitch und Dominic veröffentlichen ihren neuen Song "24 Stunden", der mit einem frischen und neuen Sound überzeugt. Das deutsch/niederländische Schlager-Pop-Duo präsentiert poppige Schlagersongs, mit echter Ohrwurmgefahr und dem nötigen Anstoß zum Mittanzen. Zusammen verbinden sie poppige Inhalte mit klassischen Schlagern und versuchen so an bereits bestehende Zweier-Kombinationen anzuschließen und den Erfolg des Schlagers auch in eine junge Zielgruppe zu übertragen.

Seit einigen Jahren tourt Mitch bereits als Mitglied einer Cover Band erfolgreich durch die Niederlande und hat bereits auf vielen Bühnen gestanden. Dominic trat in den letzten Jahren als Solokünstler auf - unter anderem als Support Act für Wincent Weiss und bei "Champions for Charity" von Dirk Nowitzki. Nun haben sich die beiden Vollblutmusiker zusammengetan um gemeinsam als Duo die deutsche Musikszene - besonders den Schlager - aufzumischen.

Nach einem brillanten Einstieg in die Schlagerwelt mit ihren ersten Singles "Mein Stern" und "Verliebte Jungs", ist auch für den Sound ihres nächsten Hits "24 Stunden" wieder Erfolgsproduzent Ivo Moring verantwortlich. In diesem geht es um die schönste Sache der Welt - das frisch-verliebt-Sein und dass man vom anderen einfach nicht genug bekommt! Doch "24 Stunden" ist nicht nur textlich mitreißend, sondern sorgt mit angesagten Dance-Grooves und hoher Soundqualität auch in Clubs und auf jeder Schlager-Party für gute Stimmung. Am 04. Juni treten die "Schlagerboys" außerdem beim ZDF-Fernsehgarten auf. Lassen Sie sich von deren jugendlicher Lässigkeit und dem emotionalen Song den Tag versüßen.

Der Song "24 Stunden" der Schlagerboys Mitch und Dominic erscheint am 31. März 2023 als Single und Party Mix bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Universal Music.

