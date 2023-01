RTLZWEI

Drehen, raten, zocken - RTLZWEI bringt das "Glücksrad" zurück ins deutsche Fernsehen!

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Das "Glücksrad" ist der TV-Klassiker unter den Gameshows. Mit diesem Kult-Quiz sind hierzulande einige Generationen groß geworden. Und nicht nur die, sondern alle Rätselfreunde können sich jetzt am 26. Januar 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI auf ein tolles Comeback freuen - auch auf das der ehemaligen Glücksfee Sonya Kraus, die das Ganze zusammen mit Thomas Hermanns moderieren wird. Hallo Sonya, grüße dich.

Begrüßung: "Hello meine Lieben. Schön, dass wir quatschen können - und liebe Grüße aus Frankfurt!"

1. Sonya, für alle, die das Glücksrad nicht kennen sollten: Wie würdest du denen die Spielidee möglichst kurz und knackig erklären?

O-Ton 1 (Sonya Kraus, 18 Sek.): "Ernsthaft? Gibt es wirklich Leute, die das Glücksrad nicht kennen? Oh, mein Gott! Ich würde sagen, das ist Kult-Roulette für Kreuzworträtsel-Fans, mit einem Riesenspaßfaktor und noch einem Retro-Aspekt, in einer Atmosphäre wie in einem gemütlichen Wohnzimmer."

2. Das Glücksrad ist ein echter TV-Klassiker: Wann hast du die Show zum ersten Mal gesehen und was hat dich daran besonders fasziniert?

O-Ton 2 (Sonya Kraus, 37 Sek.): Also ich kann mich ans deutsche Glücksrad gar nicht erinnern. In der Zeit war ich wahnsinnig viel als Model auf Reisen und habe auch zeitweise in Amerika gelebt. Und da habe ich das Glücksrad entdeckt, sozusagen das Original-Glücksrad, die Version mit Vanna White als Glücksfee. Als ich dann das Casting für die Stellung der Glücksfee hatte, das war im letzten Jahrtausend, 1998, bin ich da auch völlig entspannt und amerikanisch an die Sache rangegangen und habe mich einfach erst mal gefreut, dass ich dieses Casting gewonnen habe und dann diese legendäre Position der Glücksfee innehaben durfte."

3. Welche Aufgaben hattest du damals als Glücksfee?

O-Ton 3 (Sonya Kraus, 40 Sek.): "Also die Glücksfee, die klassische Glücksfee von damals muss man sagen, die klatscht ganz viel Beifall und läuft hin und her und dreht die Buchstaben der Ratewand um. Und erst seit 98 hat die Glücksfee ein Mikrofon und eine Stimme. Das habe ich mir nämlich erobert, weil das so eine Selbstverständlichkeit für mich war als alte Plaudertante, dass die Glücksfee auch reden muss. Vorher hat die meist nur hallo gehaucht und ein bisschen geklatscht. Ja, und ich glaube, diese Einstellung hat mir dann damals eben auch meine Sendung 'talk talk, talk' zugeschustert, dass jede Atempause des Moderators von mir genutzt wurde, um dazwischen zu grätschen und fleißig zu plaudern."

4. Was erwartet die Zuschauer denn so alles bei der Neuauflage?

O-Ton 4 (Sonya Kraus, 48 Sek.): "In der Neuauflage ist alles ganz anders, denn die Emanzipation und Gleichberechtigung hat Einzug gehalten. Ich habe einen wunderbaren Partner an meiner Seite: Thomas Hermanns, ein Show-Dino und auch noch ein Buddy von mir. Wir zwei, wir ergänzen uns ganz wunderbar. Und unfassbar, aber wahr: Wir wechseln uns einfach ab. Und er macht eine so gute Figur an der Ratewand, auch er kann stöckeln und mit dem Hintern wackeln. Also es ist absolut genderneutral sozusagen (lacht) - und das macht besonders viel Spaß, einfach weil es nochmal so einen ganz neuen Schwung in den alten Kasten bringt. Ansonsten: tolle Rätsel, man kann immer noch mitraten, man kann immer noch viel Geld gewinnen und es gibt natürlich auch immer noch das Bankrott-Zeichen auf unserem Glücksrad."

5. Und worauf freust du dich besonders: eher aufs Moderieren oder aufs Buchstabenumdrehen als Glücksfee?

O-Ton 5 (Sonya Kraus, 24 Sek.): "Oh, ich habe mich auf beides gefreut, ehrlich gesagt. Denn das ist mein Wohnzimmer, es ist wirklich mein Wohnzimmer. Diese 1000 Glücksrad-Sendungen, die ich schon auf dem Buckel habe, die sind so in mir verankert, dass das für mich persönlich wirklich wie Heimkommen war. Total schönes Gefühl - und ich glaube, ich könnte diese Sendung tatsächlich auch mit drei Promille moderieren, so sehr ist es noch in irgendwelchen Hirnwindungen bei mir verankert!"

Sonya Kraus über das "Glücksrad"-TV-Comeback bei RTLZWEI. Besten Dank für das Gespräch!

Verabschiedung: "Vielen, vielen, vielen Dank - und unbedingt alle anschauen. Tausend Küsse!"

Abmoderationsvorschlag: Wenn das nicht mal ein guter Start ins neue Jahr ist: Das "Glücksrad" feiert am 26. Januar um 20:15 Uhr mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns sein TV-Comeback bei RTLZWEI. Wer da keine Zeit haben sollte: Die Folge ist bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung bei RTL+ zu sehen und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

