RTLZWEI

TV-Tipp: "Köln 50667 - Die große Jubiläumsfolge bei RTLZWEI"- Am 7. Januar wird die Erfolgs-Reality-Soap zehn Jahre alt!

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Zehn Jahre, 2500 Folgen und zig emotionale, spannende Geschichten aus ein und derselben Stadt: Das ist "Köln 50667", die heißgeliebte RTLZWEI-Realitysoap aus der Domstadt. Auf den Social-Media-Kanälen folgen der Serie über 2,8 Millionen Fans. Heute vor genau zehn Jahren (7. Januar 2013) lief die erste Folge des "Berlin - Tag und Nacht-Spin-Offs", in der "Meike" aus der Hauptstadt nach Köln gezogen ist, um noch mal ganz von vorne anzufangen. Inzwischen hat sich natürlich so einiges bei ihr und der gesamten Clique getan, auch in diesem Jahr sind spannende Geschichten zu erwarten. Was alles, verrät uns jetzt Ben-Darsteller Jay Sirtl, hallo Jay!

Begrüßung: "Hallo, servus!"

1. Jay, jetzt kannst du uns als Insider doch bestimmt am besten verraten, was das Besondere an "Köln 50667" ist, oder?

O-Ton 1 (Jay Sirtl, 24 Sek.): "Ja also, das Besondere ist, glaube ich, wir erzählen eben Geschichten aus dem Leben, da geht es auch mal richtig schön ans Eingemachte. Und der Zuschauer erkennt sich und ich sag mal seine eigenen Geschichten wieder. Also, man kommt bei dieser Soap nicht zu kurz, wenn es um Drama, Comedy und Love-Story geht, weil es werden ja immer täglich drei Storys pro Episode erzählt und das macht das alles sehr abwechslungsreich."

2. Du verkörperst ja die Figur Ben - erzähl doch mal, was macht den aus? Was gefällt dir besonders gut bei ihm?

O-Ton 2 (Jay Sirtl, 24 Sek.): "Jo, Ben ist eine ganz coole Fabelfigur, würde ich jetzt mal sagen. Er ist sehr loyal und setzt sich auch immer für seine Freunde und Familie ein, und der geht auch sehr gerne immer aufs Ganze, also, brauchst du Ben, dann ist er da. Das ist wirklich egal, ob das jetzt um ne Glühbirne geht, die er dir austauscht, oder ob er dich vor der Mafia retten muss, das ist Ben. Der gibt da auch wirklich immer 100 Prozent!"

3. Die Fans warten ja jetzt gespannt auf die anstehenden Highlights - verrätst du uns ein bisschen, worauf sie sich da freuen können?

O-Ton 3 (Jay Sirtl, 23 Sek.): "Oh, das ist sehr schwierig. Da wir ja eine Daily Soap sind, und ich dem Zuschauer auch nichts spoilern will und da natürlich auch nichts verraten darf, gibt es zu dieser Frage, glaube ich, nur eine Antwort. Es wird sehr viele Tränen geben, Drama, Spaß! Also, einfach einschalten und dann werdet ihr sehen... Das ist immer so ein Ding, man will da halt wirklich nicht spoilern und ich will den Zuschauern auch nicht die Freude nehmen, aber es geht auf jeden Fall zur Sache."

4. Und zum Schluss noch die Frage: Was sind deine persönlichen Highlight-Momente bei "Köln 50667", wenn du zurückblickst?

O-Ton 4 (Jay Sirtl, 48 Sek.): "Es gab eine Story, also, meine Lieblingsstory ist die mit Rolle Kevin und Zoe gewesen. Also, Zoe hatte Krebs und Kevin half ihr, ihre Bucket-List abzuarbeiten. Es ist ne wunderschöne Love-Story gewesen und zwar mit einem sehr traurigen Ende, also, es war wirklich Emotion pur, aber das war so meine Highlight-Story, die es da gab. Also, es war sehr emotional und rührend und schön und so viel Liebe dabei, also, die war mega. Und wenn es um meine eigene Story geht, um meine eigene Lieblingsstory, also vom Ben, dann ist das, als Ben seinem Sohn das Leben gerettet hat. Und da ging es um etwas mehr, also, die Story, die kann man jetzt überhaupt nicht in zwei Sätzen erklären, aber es war auf jeden Fall sehr viel Drama und Action dabei und Ben hat seinem Sohn Oscar das Leben gerettet."

Jay Sirtl alias Ben über seine Rolle in Köln 50667, das große Reality-Soap-Jubiläum und alles, was die Fans in nächster Zeit so erwartet. Vielen Dank für das Gespräch!

Verabschiedung: "Sehr, sehr gerne! Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und hoffentlich bis bald!"

Abmoderationsvorschlag: Wer jetzt Lust bekommen hat, in den Kosmos von Köln 50667 einzutauchen und zu sehen, was sich im Leben der Clique so alles tut: Die aktuellen Folgen laufen montags bis freitags, immer um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und natürlich jederzeit auf RTL+.

