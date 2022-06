RTLZWEI

Die Katze mit neuen Folgen bei RTLZWEI: "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Daniela hat Heimweh nach Leberwurst, nach Vollkornbrot, nach Deutschland

Familienurlaub in Griechenland und Sophia wird Hamster-Mama

Ausstrahlung in Doppelfolgen ab Mittwoch, 22. Juni, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Sonne, Strand, Meer und das spanische Lebensgefühl - das ist Mallorca. Hier lebt Daniela Katzenberger mit Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia nun schon seit fünf Jahren. Doch Daniela möchte kein Meer mehr. Das Herz der Pfälzerin schlägt schon immer für ihre Heimat Deutschland und nach fünf Jahren sucht sie der Inselkoller heim... Wie Daniela ihr Heimweh stillt und ob Familie Katzenberger/Cordalis auch weiterhin auf Mallorca glücklich sein wird, gibt es in acht neuen Folgen ab dem 22. Juni um 20:15 Uhr bei ihrer TV-Heimat RTLZWEI zu sehen.

Für ihre Jobs sitzt Daniela mehrmals im Monat im Flieger, um von Spanien nach Deutschland zu reisen. Hier verbringt die Kultblondine ihre Zeit oft in Hotels oder in angemieteten Ferienhäusern. Für die Katze ein Grund, umzudenken. Ein fester Wohnsitz in Deutschland ist nun Danielas großer Traum und ihr Projekt für 2021/22! Doch damit steht sie erstmal allein da. Ehemann Lucas ist gegen eine Zweitwohnung in Deutschland, er ist glücklich auf Mallorca. Wo wird die Familie also am Staffelende stehen?

Doch erst einmal steht für die ganze Familie ein unvergesslicher Urlaub in Griechenland an. Endlich begeben die drei sich auf eine Reise zu Lucas' Wurzeln. Eine Reise in die Vergangenheit mit Costa und zu Lucas´ griechischer Tante, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Große Emotionen und Erinnerungen bei der gesamten Familie Katzenberger/Cordalis sind dabei vorprogrammiert und natürlich im Herzen bei allen mit dabei ist der verstorbene Costa.

Zu Hause angekommen geht das Familienglück weiter. Nachwuchs für Familie Katzenberger! Sophia wird Tier-Mama: Hamster Marshmallow zieht in die mallorquinische Wohnung und sorgt für Abwechslung und gute Laune. Und weil das noch nicht genug ist, arbeiten Daniela und Lucas an einem musikalischem und emotionalen Staffelfinale...

Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", ab 22. Juni um 20:15 Uhr, immer mittwochs in Doppelfolgen bei RTLZWEI. Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung im Preview-Bereich und im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen, die sie in Fragen der Kindererziehung, Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern haben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell