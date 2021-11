Messe Berlin GmbH

ITB Buyers Circle: ITB Berlin eröffnet Bewerbungsphase für exklusiven Treffpunkt der internationalen Top-Einkäufer

Berlin (ots)

Plattform für Geschäftsabschlüsse, Auf- und Ausbau von Kontakten sowie für tägliche Informationen aus der Branche - Freier ITB Berlin-Eintritt für Mitglieder des exklusiven Clubs - Home of Luxury by ITB Berlin: Neuer Einblick in das Luxusreise-Segment

Am 1. November ist es so weit - die Bewerbungsphase für den ITB Buyers Circle zur ITB Berlin 2022 ist eröffnet. Top-Einkäufer aus der ganzen Welt können sich ab sofort abermals für eine der insgesamt 1.000 Mitgliedschaften des Clubs auf der weltweit führenden Reisemesse bewerben. Im kommenden Jahr wird die ITB in Berlin vom 9. bis zum 13. März 2022 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden, so dass Besucher dann wie gewohnt Kontakte in direkten Gesprächen knüpfen können. Der Kreis der internationalen Teilnehmer, der 2022 bereits sein zehnjähriges Jubiläum feiert, setzt sich aus Einkäufern der Bereiche Leisure, Business Travel sowie MICE zusammen. Die Mitgliedschaft in dem exklusiven Club gilt für ein Jahr und somit bis zum 31. Oktober 2022.

Die 1.000 ausgewählten Mitglieder des ITB Buyers Circle, die nach individueller Prüfung eines jeden Kandidaten ausgewählt werden, profitieren auch auf der ITB Berlin 2022 von zahlreichen Vorteilen und können sich auf ein besonders angenehmes und produktives Messe-Erlebnis freuen. Top-Einkäufer haben freien Zugang zur Messe und können außerdem ohne Einschränkungen alle Keynotes und Präsentationen der ITB Berlin Convention besuchen. In der exklusiven ITB Buyers Circle Lounge finden sie eine Auswahl an wichtigen Medien aus dem Tageszeitungs - und Fachpressebereich und können mit kostenfreiem WLAN effizient arbeiten. Ein Matchmaking-Tool stellt sicher, dass die Top-Einkäufer während des ITB Speed Networkings exakt die Geschäftspartner treffen, die die für sie interessanten und passenden Produkte anbieten. Nicht zuletzt haben sie die Möglichkeit Besprechungsräume und Meetingbereiche zu exklusiven Treffen für wichtige Gespräche und Verhandlungen mit Geschäftspartnern zu nutzen. Beim täglichen Eintritt auf das Messegelände gibt es für die Einkäufer dank Fast Lane und früherer Öffnungszeiten keinerlei Wartezeiten.

Alle Mitglieder des ITB Buyers Circle erhalten freien Zugang zur ITB Berlin 2022, wenn sie sich über die Club-Webseite https://itbbuyerscircle.com anmelden.Darüber hinaus stellt die ITB Berlin Einkäufern, die keine Mitgliedschaft erhalten haben, kostenfreie Eintrittskarten zur Verfügung, so dass sie ebenfalls an der ITB Berlin und am ITB Speed Networking teilnehmen können.

Weitere Informationen zum ITB Buyers Circle sind unter https://itbbuyerscircle.com erhältlich.

Neue "Heimat" für das Luxus-Segment

Die Nachfrage und das Potenzial für Luxusreisen sind groß. Einen etwas anderen Einblick in den Luxustourismus bietet im kommenden Jahr das HOME OF LUXURY by ITB Berlin Einkäufern und Ausstellern bei seiner Premiere, in dem es die globale Luxusreisebranche persönlich und an einem Ort zusammenbringt. Das Format bildet einen neuen Ausstellungsbereich im Marshallhaus auf dem Berliner Messegelände, bei dem Luxuseinkäufer das Segment aus einer neuen Perspektive im "neuen Zuhause für den Luxustourismus" erleben. Die verschiedenen Themen der Luxusreisen sind wie in einem Wohnhaus in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und stehen unter dem Motto TIMELESS. RESILIENT. PURE.

Das Format bietet ein außergewöhnliches Umfeld und somit einen unbeschwerten Zugang zu den Themen hochwertiger Urlaubsreisen. Der exklusive Ort auf dem Messegelände bildet damit das perfekte Terrain für Networking, Get-together-Events sowie für Interviews oder Treffen mit größeren ebenso wie mit kleineren Gruppen. Die Registrierung ist für Aussteller & Einkäufer ab sofort unter itb.com/luxury (https://www.itb.com/en/trade-show-brands/segments/luxury-travel/) möglich.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2022 findet von Mittwoch bis Sonntag, 9. bis 13. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist seit 1966 die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 9. bis 12. März 2022. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum Kongress ist für Medien, Fachbesucher und Aussteller im Ticket inbegriffen. Auf der digitalen ITB Berlin NOW 2021 präsentierten sich im Veranstaltungszeitraum 3.513 Aussteller aus 120 Ländern. Rund 65.700 User nutzten die neue Online-Plattform, von denen rund zwei Drittel aus dem Ausland kamen. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com und im ITB Social Media Newsroom.

